全台最長滾輪滑梯 錦和公園啟用

2018年09月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

遊戲場3個滑道，其中一道長達28公尺，是台灣最長的滾輪滑梯。（葉書宏翻攝）

玩「滾輪滑梯」不用去日本沖繩！新北市中和區錦和運動公園內「魔豆山丘遊戲場」7日啟用，設有3個滑道，其中一道長達28公尺，是台灣目前最長的滾輪滑梯，市長朱立倫特別到場關心大小朋友遊玩情形，歡迎大家一起來體驗。

魔豆山丘遊戲場位於中和國民運動中心東側，遊戲場運用山丘地形地貌，除分別建構5公尺、7公尺、28公尺的3道滾輪滑梯外，並規畫共融沙坑、旋轉盤、音階敲擊、廣場噴泉、環型水道、親子包覆式座椅鞦韆，還有小朋友最愛玩的雙塔巨型爬網，以及可以多人共盪的擺盪長繩等多樣遊具。

遊戲場啟用首日，朱立倫一一巡視孩童使用各項遊具情形。朱立倫說，市府同仁發現孩子對於傳統遊具興趣似乎不大，卻對挑戰型、共融性的特色公園特別有興趣，連阿公阿嬤、爸爸媽媽都非常滿意，市府會繼續努力打造特色公園。

朱立倫指出，新北市升格後，共打造484座新的特色公園，如今又完成一座共融性特色公園，市府今年要完成23座特色公園，魔豆山丘遊戲場是第20座，歡迎大小朋友一起來體驗。

城鄉局表示，中和區錦和運動公園在錦和國小旁，面積達8.7公頃，該遊戲場約占0.8公頃，是目前新北市最大型的多元組合遊戲場。陳姓民眾說，公園內有各項遊樂設施，不僅離家近又可以帶著孫子一起來，非常適合假日來享受天倫之樂，希望類似的公園可以在全市遍地開花。

(中國時報)