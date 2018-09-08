農漁會力挺 助林智堅拚連任

新竹市長林智堅（左二）獲漁會總幹事童錦杰（右）等農漁會龍頭支持連任。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

力拚連任的新竹市長林智堅，競選工作看似尚未正式啟動，其實已積極運籌帷幄，順利獲得地區農、漁會龍頭支持，將出任競選總部後援會會長，林表達感謝之外，也允諾連任後會加碼投資農漁產，不負產業界託付。

過去長期被視為國民黨系統的農、漁會，一直是藍軍重要樁腳，不過自從民進黨政府全面執政，政黨色彩已逐漸淡化，立院黨團總召柯建銘2年前角逐區域立委時，成功扭轉農漁會體系，加上林智堅挹注建設資源，獲農漁會肯定。

此次林智堅拚連任，包括新竹區漁會理事長彭木生、總幹事童錦杰，農會理事長陳全桂、總幹事鍾祥銘皆表達支持，據悉陳全桂及鍾祥銘，更將分別擔任農業後援會會長及後援會副會長。

漁會高層表示，漁業發展及漁民生計是林智堅重點發展方針，市府前後爭取到11.47億預算，大力改善南寮漁港，及攸關漁民工作環境的新竹漁港碼頭作業區等，施政使漁民有感。

此外，新竹市雖非農業大城，但林智堅致力於農具補助及提升軟體服務，竹市特色農產如荔枝、稻米、茶花等，都看得到林智堅挹注的發展資源，還搭配香山走透透、千甲水源小旅行等，有效促進農村經濟。

角逐市長的無黨籍參選人謝文進，7日則發布其交通政見，主打新竹交通路網「大三通」，要加速完成公道三延伸銜接景觀大道、推動客雅大道向東延伸銜接高翠路、青青草原及大坪頂聯外道路工程、竹科力行路銜接高鐵橋下聯絡道等，改善交通體質。

(中國時報)

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