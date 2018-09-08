服務廟宇不忘地方 慈濟宮7人選里長

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中國時報
／台中報導

慈濟宮為豐原36里信仰中心，管委會有7位成員投入里長選舉，主委鄭文鑫競選連任，副主委洪獻堂為現任豐原里長，交棒給兒子洪源隆，會計委員陳麗鳳、監察人劉瑞銓分別耕耘富春里及豐田里，陳金標、丁敏昌、陳順池等3位公關委員出馬競選民生、田心及北湳里長。

洪獻堂擔任6屆豐原里長，88歲的他說，考量年事已高，兒子也熱心地方事務，決定交棒。民生里長陳金標年屆7旬，同額競選，篤定8連霸。市民代表出身的鄭文鑫當了6屆豐圳里長，陳麗鳳連任2屆富春里長，均尋求連任。

丁敏昌3度出馬參選田心里里長，屢敗屢戰的他打出「不忘初衷」的訴求，里內還有徐倍基及張源逢參選，形成三強鼎立。另名公關委員陳順池曾任多屆北湳里長，本屆意外落馬，決定捲土重來，與現任黃文亮對決。

現任豐田里長劉瑞銓擔任9年監察人，負責監督廟裡的帳務及開銷，平時除了服務里民，也熱心廟務。

據悉，慈濟宮管委會有21位委員、5位監察人，有多人是前任、現任里長，常務監事曾義誠還是前豐原市民代表會主席。

鄭文鑫表示，管委會成員全是無給職，也是地方上的「頭人」，年底共有7人投入里長選舉，其中6人參選、1人交棒給兒子。雖然許多人忙於選舉，但廟務推展一向秉持超然中立，廟裡不談選舉，全心為媽祖婆服務。

(中國時報)

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