博碩士2人組 突襲5連霸農會總幹事

2018年09月08日 00:58 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

目前在美國紐約大學任教的沈昌輝博士。（張祈翻攝）

新黨黨員謝如哲。（張祈翻攝）

花蓮壽豐鄉人口近2萬人，下屆鄉長選戰共3人登記，包括連霸5任農會總幹事的曾淑懿、前農會總幹事沈錦標之子沈昌輝博士及新黨黨員謝如哲等3人，因現任鄉長任滿轉戰議員選舉，曾淑懿帶著「沒有對手」的氣勢二度挑戰，選情相對明朗，但面對沈博士、謝碩士的突襲參選，為原本一面倒的選情再添變數。

今年65歲的曾淑懿從農會基層做起，擔任5屆總幹事，深耕壽豐40多年，地方支持度高，4年前首度挑戰鄉長大選，即便脫黨參選仍與對手勢均力敵，僅以不到300票之差敗給張懷文，如今張轉戰議員，預表曾這次「沒有對手」，加上接連獲壽豐鄉部落頭目聯誼會、壽豐鄉民代表會支持，是這次選舉的當選熱門。

壽豐鄉長選舉本屆上演「2個女人的對決」，曾捲土重來聲勢看好，外界甚至原本預估壽豐鄉長選舉會是同額競選，不過，目前任教紐約大學、前農會總幹事沈錦標之子沈昌輝，頂著博士學位的高學歷突然參選，另外中華電信員工退休，同樣有碩士高學歷的謝如哲，炒熱原本平靜的選戰。

即便登記人數上升至3名，地方知情人士指出，「一加一不及一」，沈畢竟不是沈錦標本人，加上長期在外，地方知名度低，短時間衝高機會有限，而謝如哲參選上屆鄉代，得票數僅150票，民意基礎較淺，2人的加入為原本平靜的選戰增加可看性，但要撼動曾淑懿穩固勢力，需要下相當的功夫。

(中國時報)