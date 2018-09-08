里長串聯 加入動保行列

2018年09月08日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

動保需要年輕人加入！里長是最基層的民意代表，桃園區中聖里長崔美瑛可說是全桃園最早願意推動TNVR的人士之一，受她影響包括中平里長顏秀錦、龍鳳里長黃進仕，還有今年準備參選中泰里長的陳信棠都將動保當作重要政見，特別的是，陳信棠還是崔美瑛的兒子，他樂於加入保護動物行列，甘心付出。

「以前土地公廟有流浪貓，志工與愛媽互罵，想說怎麼解決，找上崔里長。」黃進仕說，過去龍鳳里流浪貓很多，他曾經看到貓跑到土地公神像邊，「左右各一隻虎爺」，桌下也有一隻，結紮放養真的會減少嗎？「一度還不敢宣傳，怕有人把貓帶來這邊棄養」，結果數量不增反減，困擾多時的跳蚤還消失。

在崔美瑛推廣下，中聖里做動保已相當成熟，隔壁的中平里顏秀錦也投入TNVR的行列，「以前抓貓不知道要結紮」，後來愈做愈好，「漏結1隻卻多了5隻」，也讓她更努力要做好這份工作。

陳信棠是崔美瑛的兒子，從小在媽媽耳濡目染下，決定參選中泰里長，也要把動保觀念推廣出去，「營救奄奄一息的獨眼貓，如今牠除了少1隻眼睛外，其實非常可愛，希望有愛心人士給牠溫暖的家。」

崔美瑛、黃進仕、顏秀錦、陳信棠看似沒有交集，卻藉由動保將他們緊緊相連在一起，「里長服務人，更要服務弱勢的毛小孩」，4人理念獲不少人的認同。

(中國時報)