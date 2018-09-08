里長串聯 加入動保行列

龍鳳里長黃進仕（由左至右）、中聖里長崔美瑛、中泰里長參選人陳信棠及中平里長顏秀錦，都是長期推動動保的地方人士，這次參選把動保議題當重要政見。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

動保需要年輕人加入！里長是最基層的民意代表，桃園區中聖里長崔美瑛可說是全桃園最早願意推動TNVR的人士之一，受她影響包括中平里長顏秀錦、龍鳳里長黃進仕，還有今年準備參選中泰里長的陳信棠都將動保當作重要政見，特別的是，陳信棠還是崔美瑛的兒子，他樂於加入保護動物行列，甘心付出。

「以前土地公廟有流浪貓，志工與愛媽互罵，想說怎麼解決，找上崔里長。」黃進仕說，過去龍鳳里流浪貓很多，他曾經看到貓跑到土地公神像邊，「左右各一隻虎爺」，桌下也有一隻，結紮放養真的會減少嗎？「一度還不敢宣傳，怕有人把貓帶來這邊棄養」，結果數量不增反減，困擾多時的跳蚤還消失。

在崔美瑛推廣下，中聖里做動保已相當成熟，隔壁的中平里顏秀錦也投入TNVR的行列，「以前抓貓不知道要結紮」，後來愈做愈好，「漏結1隻卻多了5隻」，也讓她更努力要做好這份工作。

陳信棠是崔美瑛的兒子，從小在媽媽耳濡目染下，決定參選中泰里長，也要把動保觀念推廣出去，「營救奄奄一息的獨眼貓，如今牠除了少1隻眼睛外，其實非常可愛，希望有愛心人士給牠溫暖的家。」

崔美瑛、黃進仕、顏秀錦、陳信棠看似沒有交集，卻藉由動保將他們緊緊相連在一起，「里長服務人，更要服務弱勢的毛小孩」，4人理念獲不少人的認同。

(中國時報)

博碩士2人組 突襲5連霸農會總幹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。