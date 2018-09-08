強人政治解台灣民主死結

2018年09月08日 04:10 中國時報 主筆室

台灣人民對「強人」並不陌生。蔣中正、蔣經國自不必說，首任民選總統李登輝也是大權在握，等到2000年第一次政黨輪替之後，台灣才開始出現「非強人」的領導者。

其實，陳水扁並不排斥「強人政治」，或者說「強人」曾經是他的目標。他是黨內的強勢領導者，也致力於取得國會過半席次支持卻未成功。陳水扁的失敗，在於他是以陳幸妤所說，「民進黨哪個人選舉沒拿我爸錢」的方式來穩固黨內地位，廣涉弊案，在執政後期失去民心，身陷囹圄。

馬英九以超高得票、「完全執政」的方式當選總統，他是有潛力成為下一個強人，但他本人似乎對此興趣缺缺。馬英九曾一再強調，權力的節制比權力的使用更重要，並曾希望以「二線總統」的方式，作為中華民國憲法「雙首長制」的制度典範。但這「二線總統」的實驗很快就證明失敗，以劉兆玄下台作收，之後的馬英九走上「第一線」，但溫良恭儉讓的作風，這「第一線」並無「強人」色彩，執政8年，民調節節崩敗，最終國民黨再度失去政權。

至於蔡英文，並非以政治魅力當選總統，而是2008年百廢待舉的民進黨，需要一個沒有包袱、沒有刻板印象，甚至沒有「民進黨味道」的政治領袖，來帶領民進黨走出泥淖。但血統不純，卻也使得蔡英文在當選後控制不了民進黨的暴衝與激進，讓蔡英文陷入被民進黨諸侯綁架的「漢獻帝困境」，整個政府如百瘡齊發，上台短短兩年，其民調崩潰的速度已超馬趕扁，一洩千里。

不論馬、扁、蔡，一個又一個風光上台的總統，一次又一次從雲端墜進深谷，讓人民開始對政治明星失望，對政黨政治失望，陷入民主失靈困境。這3位政治領袖各有各的治理缺失與個性弱點，但總體來說，台灣的民主失靈，除了政治領袖個人個性與能力因素外，還存在結構困境問題，大要而言，展現在3個層面。

第一，是變質的選舉改變、鼓勵了民粹，讓本應訴諸專業的政策常被民眾當下的短期情緒所制約。其二，則是政黨惡鬥，在野時附和民粹，上台後就必須面對自己過去的標準。以最近中南部淹水，民進黨受到極大批評為例，在野時，民進黨人士對莫拉克風災的種種批評，今天都已經反噬回來。其三，則是社群網路影響的全球微權力時代，被動的領導人只有被網路民意宰制，施政更無效率。

個人因素加結構因素的惡性感染下，其結果，就是人民對現有政黨的不滿與日俱增，對政治領袖的信任感與日俱減。但當社會充滿憤怒卻缺少信任，台灣就會像走進迷宮一樣，找不到領袖，也找不到方向。

那麼解方何在？也許，還是得回到「強人政治」。美國總統川普掀起的政治旋風，提供了部分的答案。川普是強人政治的信奉者，是自詡成為政治強人的領袖。他幾乎與大多數的美國媒體為敵，也受傳統知識菁英所厭惡；他不在乎衝突，甚至喜歡製造衝突，他總是主動把自己丟進一個又一個的爭議之中，引起話題。

但川普這樣的強人，仍有其不同於過往的「強人特色」，川普是一個能在網路世界、國際舞台掀風起浪，敢言人所不敢言、為人所不敢為的超級大喇叭，雖然善變易怒、充滿爭議，但卻也創造居高不墜的網路人氣，強大的「鐵粉」們，成為他最有力的政治護衛隊。

台灣也有一些類似的高人氣政治新星出現，除柯文哲外，藍營的侯友宜和韓國瑜就非常「不國民黨」，都有不俗的表現。這些人會不會成為推動台灣巨輪衝破困局的強人，仍有待觀察。

不過，強人政治會帶來其他的民主問題，就像今天川普的爭議作風，不只把美國，更是把全世界帶進了充滿不安的風暴中；柯文哲的善變與不可預測，也讓很多人感到疑慮。

台灣其實選項也不多了，政治沒有100分的解方，有60分及格的方案就屬萬幸，今日嚴重的藍綠鬥爭與民主失靈，就像一個勒在台灣脖子上的死結，這個死結，沒有強勢的政治領袖衝撞敲擊、先破再立，只怕難以解開的。

(中國時報)