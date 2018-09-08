2018年09月08日 04:10 中國時報 主筆室

日本多災多難，先是豪雨淹沒關西機場，繼而北海道7級強震，兩岸受困旅客受到政府關心的程度有如天壤之別，國人罵聲不斷。駐日代表謝長廷宣稱，願成為「憤怒的出口」，但再多辯駁都沒用，因為他忽略了問題的核心在態度！

面對不可抗力的天災，受困國外的遊客第一時間想到的都是向駐外機構求援，誰不希望能迅速脫困回到飯店休息？此時駐外人員有無同理心、行政動員效率的高低，就代表國家給人民有多大的依靠，這部分駐日代表處與中國大陸使館的表現，形成強烈的反差！

光是4日關西機場受困，台灣旅客只能自立自強求救，還有旅客打電話給駐日代表處遭受冷漠回應。翌日大陸領事館官員就出現在現場，還有台灣旅客搭上大陸安排的車輛離開機場。不少台灣旅客紛紛網路留言，痛批政府無能。

被圍剿的謝長廷一再辯駁，大陸領事館不可能派車進入機場救人，但中國大陸協調機場公司派專車接駁受困旅客，大陸再派車把接駁出來的旅客接送至市區飯店休息，卻是事實，這是大陸外交官的態度。

反觀我駐日代表處像在放「颱風假」，雙手一攤毫無作為，最糟糕的是面對國人的求助電話，竟訕笑回應「你要住哪裡是你們的選擇，我要怎麼幫你找住宿？」

持平而論，駐日代表處人員編制的確不如中國大陸，但最不應該的是外館人員一副事不關己的態度。

尤其謝長廷5日臉書還在談選舉、批評吳敦義，直到發現網友一片罵聲，晚上才發道歉文。駐日代表如此麻木，所屬組長、祕書及雇員等，怎可能對受困國人會有好的服務？

謝長廷挨罵、代表處被轟，剛剛好而已！

(中國時報)