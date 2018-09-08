借鏡日本 體檢人工島

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中國時報
卓亞雄專欄

燕子颱風重創日本關西國際機場，空港諷刺地成了滯洪池，3天水還不退。更大的麻煩是空港基地下陷已近8公尺，將人工島下陷問題浮上檯面。香港赤鱲角機場基地同樣是人工島，這幾天他們緊急會商颱風來襲時該如何應變。台灣西南沿海填海造陸多得像恐龍背鰭，但未見官方有任何反應。

日本填海造陸工程之嚴謹堪稱全球第一，填海基地經反覆評估，土石方等填料多採自內陸，以專用道路送至填海基地。地表填土工程需經嚴格、高標準夯實，之後經至少兩年時間自然沉陷，以及土壤內氣體排出，確認無虞才能打樁建設。台灣的填海造陸則粗糙太多，民眾的認知多是「垃圾填海」，堅實度差太遠。

人工島的設計必須計算容許沉陷量，理論上無壽命上限，通常以25年為基礎。關西空港1987年動工，迄今沉陷問題始終無解。1994年A航廈落成時已沉陷3.43公尺，之後空港當局修築防滲牆阻絕海水，地表再加建2.7公尺高的護岸，以為應萬無一失。

燕子颱風的風力其實只算中度颱風，但造成日本25年以來的最大災害，因時值天文大潮，加上地球暖化海平面上升，尤其今年赤道低壓帶北移，颱風生成也跟著偏北，加上西北太平洋海溫偏高，多個因素加總，讓人工島設計之初加計的容許沉陷量失準，原先的防災設施也就不堪一擊。

台灣人工島的水準普遍有問題，「垃圾填海」很難談水準。最大的填海造陸是彰濱工業區，公家單位主導開發的填海工程相關文案寫得漂亮，包商赫赫有名，但去過的人評價都不怎麼樣。

第2大的填海造陸是雲林六輕，以王永慶的嚴謹，六輕基地工程水準自然很高。六輕填土之後即以重機械夯實基地，壓縮自然沉陷的時間，在極短的時間即打樁建廠，時間即金錢。不過，王永慶始料未及的是地球暖化，六輕廠區工安事故不斷，據稱與不均勻沉陷有關。

至於地方政府主導的填海計畫，絕大多數都為了處理垃圾，把海洋當垃圾場，與其說「垃圾填海」，不如直白說「海拋垃圾」。地方政府不曾夯實基地，更未注意含毒的事業廢棄物遺害。

關西機場下陷犯了福島核災時岩手縣釜石港同樣的錯誤。釜石港的海堤水下、水上合計63公尺，名列金氏紀錄世界第一的海堤。福島核災前，學術界曾提醒核電廠須確認海堤是否安全，福島核電廠沒理會，很不幸，釜石港海堤後來遭311海嘯摧枯拉朽。

關西空港加建2.7公尺護岸應該也是效法釜石港的作法，以為如此一來，就算再大的浪打來，也不可能破壞這個海上堡壘。但很遺憾，地球暖化讓海平面上升，墊高成災能力，相較之下防災設計顯得脆弱。這次打進機場的海水退不掉，機場成了滯洪池。

暖化帶來大環境的劇變已經影響人們生命財產的安全。這個夏天日本自嘲為「災難之夏」，但把災難分割為酷暑、豪雨、颱風後，淡化了深層、治本的思考。「燕子」水淹關西空港不是突發事件，台灣也不可能迴避暖化影響，「零存整付」的災難台灣承受不起。

(中國時報)

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