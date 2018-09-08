駐日代表處惡評 謝長廷應負責

2018年09月08日 04:10 中國時報 謝志傳

燕子颱風侵襲日本造成關西機場大淹水，近3000名旅客受困機場；而北海道在颱風過後也遭強震襲擊，使許多台灣遊客受困北海道。當台灣受困遊客致電我駐日代表處時，得到的是冷漠的回應。我駐日代表謝長廷辯解後，其臉書被網友灌爆，謝代表爾後發現事態嚴重，立即飛赴北海道札幌協助台灣民眾返台，被媒體稱為駐日代表終於「積極」了。

由於這次駐日代表處的表現遭轟，昔日的負面評論也一一被網友翻出。例如2016年日本九州熊本市發生大地震，當時受困的4名台灣人打電話給台灣駐福岡辦事處的人員時，得到的回答竟是「留學生都載不完了，你們自己想辦法」。媒體也報導民眾今年6月目擊，我代表處人員對前往洽公的日本民眾咄咄逼人、不耐甚至幾近斥責的態度。

雖然之前的事件遭批評後，駐日代表處曾表示會檢討，但從此次駐日代表處的服務表現來看，顯然也沒有多大改善。不要說冷漠對待受難的國人已失職守，當蔡政府大力推動與日本的友好關係時，日本代表處人員對日本民眾的態度既破壞台日友好關係，也有損國家形象。內外均惡評，謝代表理應負起責任。

當台灣遊客受困關西機場時，謝代表的粉絲專頁在9月5日的2篇發文，先是他與巴拉圭新任駐日本大使相談甚歡，晚上10點多又發文抨擊國民黨選舉奧步，完全沒有提及日本災情或對台灣民眾救援的話題。

而9月5日大陸已派了15輛大巴士在下午2點開始接駁陸客，等到6日凌晨，已把所有陸客接到大阪，其中包含32名台灣旅客；此時我駐日代表處僅在官網張貼公告，要有需要協助的旅客可以寄Email請求協助。相較之下，我駐日代表處對突發事件的掌握和敏感度嚴重不足。

蔡政府不是自認台日關係相當友好嗎？為何我駐日代表處在國人最需要協助時毫無作為呢？謝長廷自上任以來的行事作風屢遭批評，甚至被譏為「助日代表」，他不知檢討，在大陸協助台灣民眾脫困後，第一時間還駁斥新聞，一點都不懂得「謙卑」！

台灣和日本雖無邦交，卻有長久的實質關係，而且我駐外單位的重點工作就是當國民在當地遇到困難時提供協助。此次駐日代表處在協助台灣遊客方面作業毫無章法；反觀大陸方面計畫縝密，不僅與日本政府妥善協調運送大陸民眾，也對台港澳民眾伸出援手。雖有無邦交、外交人員多寡多少會影響到援助能量，但代表處至少要有「服務精神」吧！

希望駐日代表謝長廷謹記他的工作是「駐」日，而非只「助」日，尤其在面對突發事故時對國人的緊急援助作業一定要徹底檢討，否則也太對不起所領的薪俸了。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)