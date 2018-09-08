2018年09月08日 04:10 中國時報 劉心月

北農總經理吳音寧才是民進黨的打柯急先鋒！儘管吳音寧說話速度緩慢，但經過總統兼民進黨主席蔡英文的加持，透過「英音連線」，吳音寧一躍成為民進黨的新戰神。明擺著讓市議員借箸代籌，逼得柯文哲飆出髒話，吳音寧竟然還可以氣定神閒地說，「絕對沒有做質疑市長的動作。」

民進黨大炮一堆，偏偏位子坐的最高的人卻是個拙口笨舌的人。除了2012年那篇在文膽姚人多捉刀下文情並茂的敗選宣言之外，蔡英文的每次露臉、每次公開發言，多不討喜。外界封她為讀稿機女王，就是因為沒有讀稿機，蔡英文就常常說錯話。

也因此，她極少舉行公開記者會，即使開記者會，也不許發問。蔡英文知道自己的弱點，所以她愛發臉書，後來也學川普發推特。在這種看似公開的社群媒體上，她可任性地進行一種單向、安全的自我對話；就算有人嗆她，也自有小編代為收拾。

吳音寧有樣學樣，也喜歡訴諸臉書，喃喃自語也罷，同溫層的相偎取暖也罷，這種主動式的溝通方式其實是相當強勢的。可惜的是，蔡英文之上沒有長官會為這種溝通方式發火，但吳音寧的工作事實上有不同的「公婆」在督導和監管，當她過度依賴臉書作為工作上的發聲平台時，明顯違反職場倫理。

特別是當遇有爭議事件時，吳音寧不主動當面向長官說明或報告，而是透過臉書發布，意思彷彿是在告訴柯P，「想知道為什麼我會提出這樣的第一果菜批發市場改建計畫嗎？來看我的臉書喔！」、「想知道為什麼我不去議會備詢嗎？我臉書上都有寫啦！」

吳音寧自認是專業經理人，然而試想，哪個企業可以縱容一位部屬對長官的要求和疑問全都不搭理，然後要長官自己去看臉書的？哪個做長官的人，可以接受部屬或員工這種高高在上的姿態？但吳音寧就敢，因為她知道中央有人挺，股權只占北農22.76%的北市府，根本奈何不了她；就算農委會的持股比例也一樣是22.76%，但其他民股在「民不與官鬥」的思維下，形同沉默。

在迴避議員質詢時，吳音寧說北農是民間企業，所以總經理不必到議會；但她又把理當向柯P報告的事，逕自寫在臉書上，要有興趣的人自己去看。這時候，吳音寧架子大到讓人無法忽視她強硬的靠山，僚氣十足證明北農總經理就是個政務官。在公與私之間，她玩的真是得心應手。

民進黨批評柯P把吳音寧當政治提款機，但民進黨又何嘗不是？看準了吳看似反應慢、看似被欺負，就是她最好的保護色。沒有便給口才，沒有畢露鋒芒，吳音寧卻有最強的戰力，她改寫了政壇的遊戲規則，連最敏銳的柯P都中招了。

（作者為作家）

(中國時報)