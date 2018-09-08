照顧選手別只撒錢

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中國時報
曾慧青

我國代表隊創下亞運佳績，行政院長賴清德日前核定10年64億元的「優秀運動選手輔導方案」，將推動優秀運動選手就學輔導、就業扶植，相關單位也正針對運動員的職涯發展研擬新措施。

教育部體育署目前正在規畫優秀運動員若到單項體育協會擔任祕書長、副祕書長，該協會將可獲得體育署每年100萬、75萬元薪資補助。行政院體育發展委員會也提案讓警消人員高普考提供優秀運動員保障錄取名額。但上述措施實行上可能會面臨阻力。

針對體育署的新規畫，單項協會是否埋單不無疑慮。況且單項協會每年接受不少政府補助，再以新理由受到補助，恐會受到體改團體的質疑，又可能造成依《運動產業發展條例》聘用績優運動選手的民間企業不滿，因為其僅能獲得的經費補助為該名選手薪資支出金額的30%限度內，且每人累計補助期間以5年為限。

至於行政院體育發展委員會的提案將會排擠其他考生的權益，政府較佳的作法應是輔導運動員參加警消人員考試，或者研議增加錄取名額的可行性。

國內對於退役運動選手早訂有相關輔導辦法，除了轉任教師、教練、專業技術人員之外，尚包括至公民營機構任職、職訓、青創貸款，以及擔任運動彩券經銷商等，惟多數運動員的退役規畫仍以教師、教練為主，且運動選手在運動生涯結束後生活不濟的問題仍時有所聞，顯然其他的輔導措施成效有待改善，執行上尚有推廣的空間。因此新措施的推出要更注重可行性的評估，照顧選手應有新思維，別只撒錢。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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