去汙奏效中市列空品榜前10名

台中市長林佳龍（右三）視察豐興鋼鐵廠，改採天然氣運轉。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
台中市1至8月PM2.5平均濃度每立方米19.2微克，較去年同期20.4微克改善1.2微克。（摘自莊秉潔臉書）

中興大學環工系教授莊秉潔公布「2018上半年台灣空汙地圖」，台中市擠進全台空氣品質榜前10名，還超越許多以往被認為空品不錯的地區，台中市長林佳龍上任後要求各局處推動86項措施全面防制空汙，已展現成效。

盯住3大汙染源改善

台中市府透過《管制生煤自治條例》，大砍中火生煤500萬噸，另補助與管制企業汰換燃油為燃氣鍋爐、鼓勵市民汰換老舊二行程機車、加倍管制轄內2000家餐廳油煙排放等，持續從固定、移動、逸散3大汙染源改善，讓空氣品質愈來愈好。

台中市環保局指出，市長林佳龍成立跨局處的「空汙減量小組」，推動創新空汙防制策略，台中市2017年PM2.5年均值每立方米20.2微克，首度優於全國平均20.5微克，為歷年最好成績。

此外，根據環保署空品監測最新數據顯示，台中市今年1至8月PM2.5平均濃度每立方米19.2微克，較去年同期20.4微克改善1.2微克；以較嚴格的舊制計算出的紫爆天數，1至8月累計共11天，較去年同期17天減少6天，減幅達3成5，雙雙創下縣市合併後8年來新低。

市府改善空汙執行策略包括要求中火、中龍鋼鐵、正隆紙廠等大型固定汙染源改善；補助及加嚴管制鍋爐等加熱設備，促使汙染源改換天然氣等較潔淨燃料；電力設施排放標準也啟動第3次加嚴，預計今年底公布實施，要求中火將汙染物大降5成以上。

PM2.5創8年來新低

台中火力發電廠是中部最大空汙排放源，設立近30年來，過去歷任地方首長皆未有具體管制作為；林佳龍要求環保局研定管制方案，並於2016年1月發布《管制生煤自治條例》，要求中火4年減煤4成，去年核發許可證，大砍中火500萬噸生煤許可量。

針對移動汙染源，市府鼓勵市民汰換老舊二行程機車及柴油車，持續加碼補助汰換經費，積極建置電動公車，從目前全國最多的85輛增加至150輛；餐飲業者油煙管制加碼列管至2000家，並不定期稽查，降低逸散汙染。

(中國時報)

中火少排放1成 空氣好過竹苗

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