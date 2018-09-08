中火少排放1成 空氣好過竹苗

2018年09月08日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

空氣品質好不好，成為民眾日常關切的議題，中興大學環工系教授莊秉潔公布「2018上半年台灣空汙地圖」，過去常被認為空品不佳的台中市，擠進全台第10名。莊秉潔說，台中火力發電廠今年發電量與排放量都減1成，空氣品質進步許多。

攸關健康的空氣品質，長期受國人高度關注，根據莊秉潔公布的「2018上半年台灣空汙地圖」，台中市不但擠進全台第10名，還超越以往被認為空品不錯的竹苗地區。

莊秉潔說，台中火力發電廠今年發電量與排放量都減了1成，空氣品質進步許多；而新北市林口2部超超臨界機組及大潭七號機組的上線，很可能是導致竹苗空品惡化的來源。

空汙是年底選戰的主要議題之一，儘管相關單位多次提出中央監測數據，呈現過去3年多的PM2.5年均濃度、紫爆天數等重要指標均已逐年下降，但國民黨一直強調台中市空品不好，大打空汙戰。

莊秉潔依行政院環保署空品測站數據，在臉書公布「2018上半年台灣空汙地圖」，全台空品最好的是台東縣，6都中最好的是台北市，而以往空品被認為不理想的台中市，一舉拚進第10名，較去年進步3名。

莊秉潔強調，台中的空氣品質進步許多，今年更是6年來首次進步到前10名，台中火力發電廠今年發電量、排放量均減少1成，使得中南部空氣品質好一些，而過去居第8、9名的新竹縣和苗栗縣，今年反而是首次空氣品質明顯不如台中市。

(中國時報)