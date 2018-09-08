不硬化那條線 蕭麗虹推城市文化

竹圍工作室創辦人蕭麗虹細數40年收藏，藉此見證台灣創意與社會改變的歷程。（郭吉銓攝）

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中國時報
／專訪

薩爾瓦多日前與我斷交，外交挫敗不等於文化走不出去，台灣媳婦，香港出生、義大利、美國求學的陶藝家、收藏家、竹圍工作室創辦人蕭麗虹直言，如今是地球村時代，與其去硬化那條線，不如重視地方文化特色與生命力。以城鎮特色作為藝術養分，也作為走上國際的「藍海」路。

擁有美國柏克萊大學經濟學系的背景，又曾任職於經濟相關產業，遠嫁來台後的蕭麗虹，卻因緣際會地投入視覺藝術創作和收藏，她出書《不良嗜好》自我打趣，實則語重心長。看盡台灣藝術發展40年，從早期支持朱銘、吳瑪、莊普，到如今關注新世代的創作環境，積極推動創意城市、文化多元化議題，蕭麗虹指出：「把地方的生命力做好最重要。」

「要找真的東西！」台南的小吃、達悟族的銀盔、大禮帽…在蕭麗虹眼中，像喝的水吃的米一般存在於生活中的這些事物，便是真正的文化養分，也是台灣可以發展的特色，她總是不解台灣從政府到民間「太刻意要找國家特色」，但國家特色到底是什麼？她以掛在工作室一隅，陪伴著自己沉靜思考，攝影藝術家莊明景的《一片秋葉》為例，「雖然是在紐約拍的秋葉，卻是全然的東方味道。」作品的內涵，完全在藝術家的養分裡，蕭麗虹強調，必須是別人沒有的，自己的價值便在其中。

期望從地方生命力做起，建立起文化自信，蕭麗虹也語重心長指出，藝術絕對有外交價值，然而過去政府的做法多是把藝術家推出去，卻沒有給足夠的資源。「要做好常態的關係，而不是只叫誰誰誰去表演。」她直言對於文化，政府應視為重要投資，放眼日、韓均十分重視地方文化，藉以扎根於教育，「唯有守好環境，年輕藝術家才有未來。」

(中國時報)

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