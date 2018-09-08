莎翁很「台」 歡喜就好大唱KTV

金枝演社改編莎士比亞經典愛情喜劇《皆大歡喜》，推出新作《歡喜就好》。（金枝演社提供）

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中國時報
／台北報導

七彩霓虹旋轉燈光、一首首那卡西歌曲接力演唱，充滿人情悲喜，金枝演社改編莎士比亞經典愛情喜劇《皆大歡喜》，推出新作《歡喜就好》，豔麗舞台有如大型KTV包廂，演員歡唱走跳，讓莎翁變得有台味、接地氣。

導演王榮裕表示，金枝演社長年致力製作雅俗共賞節目，這回除了翻轉莎翁經典，他也打開舞台大門，在部分場次安排觀眾站在台前看戲，「這就像是以前歌仔戲野台一樣，很有臨場感，演員也會和觀眾互動，直接感受到戲劇的魅力，劇場並沒有遠在天邊，戲劇就是生活。」

王榮裕表示，他來自歌仔戲家庭，知曉觀眾才是豐富舞台的關鍵，「我要好好謝謝已經在天上的媽媽，謝謝觀眾，一路支持金枝演社，讓我們走過25年。」

王榮裕表示，400年前莎翁的戲劇作品，有很強烈的娛樂特質，演員的表現也很吃重，「這次舞台設計採極簡手法，透過燈光設計，打造背景變化，讓演員的表現變成主體，他們要演、要唱還要跳，有時還要演奏樂器，在樂手、演員的角色間做變化，也是一大挑戰。」

王榮裕說，莎翁的戲劇有時和八點檔故事一樣容易親近，但也很無厘頭，《皆大歡喜》描述一男一女因故逃離宮廷，在森林相遇，浪漫地在一起。《歡喜就好》把場景搬到1915年的台灣，描述4對歡喜冤家男女，勇於追愛、追尋自由的過程。

(中國時報)

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