「兒子長大了」徐若瑄得空登陸

2018年09月08日 00:58 中國時報 尤嬿妮 報導

徐若瑄昨穿紅色洋裝亮麗出席活動。

徐若瑄、林宥嘉及楊培安7日出席「中國演出行業協會」30周年頒獎典禮，由於徐若瑄去年初被網友誤傳名列大陸封殺名單，昨現身國家級活動備受矚目。典禮前她接受本報電訪，表示此行預計在大陸工作8天，是生子後離家最久的一次，徐若瑄說：「兒子長大了比較獨立，我才把工作全集在一起，這次能參與兩岸演藝文化交流，心情特別開心！」

率台灣團隊參與盛會的台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，昨與國台辦會面時，確實有聊到台灣藝人遭烏龍傳聞波及一事，也趁這次機會當面讓國台辦及文化部了解，很多網民不了解內情才會對藝人產生誤會，王祥基說：「其實很多台灣藝人對政治並不了解，有時無心講一句話就被網民黑了，因此利用這次機會向國台辦表達，也希望雙方獲得更直接的溝通方式。」

年底前發行新歌

徐若瑄前天剛結束6天度假行程、從澳洲飛返新加坡，昨一早7點又趕抵北京，患重感冒長達3周的她，昨午後仍精神奕奕地隨同台灣團隊拜會國台辦。聊起近期工作計畫，徐若瑄邀大家欣賞由她主演、11月上映的電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》，並透露日前已寫好一首新歌，預計年底前發行，「明年一整年都會有音樂作品推出，希望累積多一點歌，後年辦出道30周年巡迴演唱會。」

(中國時報)