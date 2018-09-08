鄭元暢大陸拍戲如會考

2018年09月08日 00:58 中國時報 洪秀瑛 專訪

鄭元暢（中）和梁朝偉（右）、劉嘉玲聚會，心情像小粉絲一樣興奮。

鄭元暢（小綜）因和劉嘉玲、蔣欣合拍民初劇《半生緣》建立交情，前不久到香港欣賞劉嘉玲主演舞台劇《奪命證人》，在後台驚見大明星梁朝偉（偉仔），第一次與影帝近距離接觸，他當場秒變迷弟。小綜說梁朝偉一出現就成了人形立牌，在飯局上還以廣東話認真聊著看完舞台劇的心得，他雖有聽沒懂，「但我看他眼神一直注視著嘉玲姊」，這畫面深刻烙印他腦海。

小綜擅長察言觀色，悄悄發現梁朝偉和劉嘉玲個性南轅北轍，一個安靜一個活潑，另一個發現是，「嘉玲姊的後援會竟然就是她的國小同學，我的國小同學都不知道到哪裡去了。」這次他在《半生緣》首次與劉嘉玲合作，覺得她很有女王氣場，又有活力，當時大夥常聚一起討論劇本，「她把我們養得白白胖胖，嘉玲姊的酒又無法拒絕，只好享受美食美酒之後再拚命減肥。」

入行16年未留白

這4年來，小綜把重心轉往大陸，與當地演員合作經驗多了，明顯感受兩岸的不同，「在台灣拍戲的感覺像同班同學，畢業之後有革命情感，導演像大家長，演員邊拍邊學，以前也較少讀本；大陸演員主要都科班畢業，對創作有各自理解，在那環境就像遇強則強，好像比武、考試一樣。」他印象深刻是和蔣欣對戲，收工回家會互用微信對劇本，為了戲好，很能理解讀本的作用。

36歲的小綜，入行16年，演藝路有過低潮？他笑言：「我腦容量退化了，近2年的事記得最清楚，再往前推就記不得，我需要把腦容量留在劇本上，根本沒空記阿貓阿狗瑣碎的事，真的會記住的都是生命中很重要的。」他舉例，當年為《薔薇之戀》在電視台廣場辦簽名會，人潮像聚寶盆一樣，從白天簽到晚上，也曾為了讓唱片公司主管驗收成績，自跳自唱場面尷尬又緊張。

放長假老媽操心

他年初拍完《半生緣》後難得讓自己「慢活」，跑到柏林、倫敦、維也納等7、8個城市旅遊，今年休息時間很長，媽媽看他閒閒的「待業中」，又意外看到他買了桌遊，忍不住叮嚀他：「你都沒出去工作還亂花錢？」媽媽可愛的反應讓他哭笑不得，其實他今天又飛大陸為新戲定裝，一拍就是3個月，他說目前沒打算在大陸置產，「投資還是要找自己熟悉的比較好」。

(中國時報)