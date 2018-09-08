李國毅《麻醉2》搶帝父不樂

李國毅談到下月初搶金鐘視帝，笑言5位入圍者各有2成機率。

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中國時報
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李國毅今年以《麻醉風暴2》入圍金鐘男主角獎，第一次敲響金鐘，他7日出席活動，開心說公布那天期待又緊張，可是第2天就回歸平靜。第一次參加盛會，他沒邀爸媽當加油團，「還是希望他們在家看電視就好，怕他們不熟悉典禮環境，去了還要分心照顧。」

已準備得獎感言？他說：「好幾年前已經在心裡默默演練過了，因為這是一件很夢幻的事，往年看金鐘獎的時候，心裡也會想如果是我上台的話要說什麼，每年都在變，反而今年有機會可以上台，不知道該講些什麼，既然要在上面講這麼多感謝的話，很怕漏掉任何曾經照顧過的長輩。」

母子相擁眼眶紅

他謙稱勝算不高，「大家都2成機會吧，對我來說能入圍已經非常光榮，我只希望有更多人可以知道李國毅不只可以演偶像劇。」他看了對手之一盧廣仲主演的《花甲男孩轉大人》，想起自己當初第一次拍戲的心境，「盧廣仲第一次登上小螢幕，可以這麼沉著冷靜的表演，如果第一次演戲的我是做不到，他這次表現很好」。

公布入圍前，他的媽媽也很期待，因為被周圍親朋好友說「你兒子今年有機會喔」，讓媽媽也緊張起來，公布當天得知入圍，他跟媽媽興奮得互相擁抱，母子倆眼眶泛紅，「因為在戲裡所承受的壓力和努力，媽媽都很清楚，但爸爸不太開心，因為爸爸支持《1006的房客》。」

(中國時報)

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