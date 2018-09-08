照顧失智父20年 侯昌明自認不孝

2018年09月08日 00:59 中國時報 報導林彥君

侯昌明（左起）和爸爸、姊姊的感情深厚。（侯昌明提供）

48歲的侯昌明日前接受「2018旺旺孝親獎」專訪，總給人顧家形象的他，卻自認不孝順。84歲的侯爸爸已失智20年，因腦出血左半邊癱瘓，插著鼻胃管長年臥床，講話逐漸含糊，也早已不認得他，侯昌明說：「我很自私，我希望爸爸長命百歲，和我們在一起，讓我每天感受到爸爸的溫度。」但他看到爸爸受病痛纏身，也常內心掙扎地問自己：「是不是該讓他解脫？」

侯爸爸在64歲時出現失智症症狀，當時醫生告訴侯昌明，失智症平均壽命10至12年，病況會呈現階梯性惡化，他做好心理建設：「他可能忘了我是誰，會大小便失禁，會忘記做過的事，我試著用醫學角度解釋，讓自己的心臟變堅強。」他在照顧爸爸時，常常剛清理完，爸爸又便溺，他得重複清理，但他告訴自己：「我小時候，爸爸不也是這樣幫我把屎把尿嗎？」

前年9月時，侯爸爸一早睡醒就雙眼斜視，送醫後發現事態嚴重，「爸爸一送醫院就進加護病房，分別有3位醫生每隔半小時向我確認『如果病情擴大，救還是不救』？」他當時陷入天人交戰，只好打電話問定居日本的姊姊及異母哥哥的意見，「若有狀況不急救，我不希望爸爸只剩下呼吸功能。」

父總表現最好一面

他父親是台大畢業，曾當過老師，也曾在銀行當行員，他認為爸爸個性固執倔強，總單向做決定，親子間沒有溝通，「他以自己的邏輯為主軸，把希望灌在孩子身上，這是他的教育模式，也是他傳達父愛的方式。」爸爸總在子女面前呈現開心的一面，他從小看到的爸爸幾乎都是最好的狀態，「但當他抱著我，我能感受到他其實憂愁得不得了。」

「他盡情滿足我們，自己可以餓肚子，他就是這樣的爸爸。」侯昌明小時候最期待爸爸帶他和姊姊在外吃飯，雖不見得吃得最好，卻非常快樂，「爸爸跟我們說『走，帶你們去吃飯』，其實只是去吃一碗乾麵配魚丸湯，但是美味極了。」

真情告白沒留遺憾

侯昌明以前不愛念書，當爸爸督促他讀書，他總是躺在椅子上如臥佛般看電視。有次他和家人到牛排館用餐，他因考試有一科不理想，被爸爸念「沒有用」，讓他瞬間食不下嚥，「我把餐費塞給我姊，轉頭離開，留下我爸一臉錯愕。」他當天在外閒晃到凌晨12點多才回家，「我們家樓下有一個人影，愈走愈近愈能確認那是我爸，他對我說『回來就好』，一句苛責都沒有。」

他認為自己對爸爸沒有遺憾，也是極其幸運，他在10年前爸爸患有輕微失智時，就向爸爸真情告白說：「我真的很愛你，你是我的驕傲，我的一切不及你的二分之一。」他的爸爸臉頰瞬間漲紅，那張害羞的表情，侯昌明至今難忘。

(中國時報)