侯昌明憶兒時不懂事對後母不滿

侯昌明（左一）和老婆曾雅蘭（右一）有空就會帶一雙兒女出遊。（取材自臉書）

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中國時報
報導林彥君

侯昌明的爸爸因公務員薪水不多，「因為窮，就想要博」，但父親不懂股票，卻把畢生積蓄孤注一擲，戶頭瞬間變成空的，侯昌明的生母因忙於工作掙錢，罹患乳癌後在他1歲時就病逝。侯爸爸想到孩子沒有媽媽，加上需要外出賺錢，曾考慮把姊弟送到孤兒院，當時外婆得知後，把原本在桃園大園開的店面收掉，到台北全心照顧，讓他們免於成為孤兒。

爸爸在侯昌明4歲時再娶，後母帶著和前夫生的兒子同住，他透露過去和後母的關係很「連續劇」，因後母家境富裕而感到自卑，對哥哥及後母常有不滿情緒，而侯爸爸為彌補缺少的母愛，也極盡地把父愛灌在他和姊姊身上，他在高中時就告訴自己：「我以後絕對不要讓我的家變成這樣，我要讓家是個溫暖的家。」

他出社會後逐漸體悟到「養育之恩，並不亞於生育之恩。」17年前後母因罹患大腸癌，抗癌5年後過世，「在那5年，我開始可以把心裡的感受表達給媽媽，過去的一切不愉快，也都不再存在。」他表示，這一生從沒聽過後母對他說過「愛你」，若把自己和後母的關係以分數來衡量，他認為：「滿分10分，我跟媽媽大概5分，如果再重來，我會讓關係變得更好。」

他有個大他4歲的姊姊，後母剛嫁給爸爸時，姊弟會同仇敵愾，姊姊曾跟他說：「等等媽要出門時，我們不要理她。」他現在回想起小時候不懂事，覺得好氣又好笑。他現在和大他3歲的哥哥感情深厚，相處起來就像朋友，侯昌明過去很迷戀李小龍，雖然當時身高沒有哥哥高，卻常常警告哥哥「小心一點」，但哥哥從不對他生氣。

(中國時報)

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