拒演龐德韓索羅 82歲畢雷諾斯辭世

畢雷諾斯曾紅極一時，是很多影迷的偶像。（路透）

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中國時報
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畢雷諾斯（左）在《激流四勇士》划獨木舟遇險，險境求生。

70年代好萊塢性格男星畢雷諾斯（Burt Reynolds）7日傳出呼吸困難，經紀人表示，畢雷諾斯在佛羅里達州一家醫院心臟驟停與世長辭，享壽82歲。

畢雷諾斯演藝生涯長達60年，堪稱1970年代、80年代初期最受觀眾喜愛的超級天王，同期入行的勞勃瑞福（Robert Redford）、達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）聲勢都遠遠不及。他自認最好的作品是1972年的《激流四勇士》，憑這部電影在影壇竄紅後，他還與成龍、許冠文合拍1981年的《砲彈飛車》。事業如日中天的他1984年拍《義薄雲天》臉被椅子擊中受傷，事業開始走下坡，直到1997年以《不羈夜》獲奧斯卡男配角提名並抱回金球獎男配角，同年也有影集獲得艾美獎，才讓事業回春。

財務吃緊變賣獎座

畢雷諾斯外型帥氣但相當特立獨行，曾推掉007情報員「詹姆士龐德」、《星際大戰》韓索羅等角色。他外型瀟灑不羈充滿男人味，算是70年代的性感巨星，因此曾幫雜誌《柯夢波丹》拍過轟動一時的全裸照，但他相當後悔留下這項紀錄，曾說過：「覺得真的很蠢。」

他晚年病痛纏身，2009年手術後為了止痛染上藥癮，7年前因財務吃緊變賣多部戲服，甚至連金球男配與艾美獎座都拿去賣，令人不勝唏噓。他生前正在拍攝昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《好萊塢殺人事件》，不知戲分是否完成。

(中國時報)

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