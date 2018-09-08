2018年09月08日 00:59 中國時報 徐力剛 報導

敘香園江浙料理強調「色香味」俱全，蘊含時代記憶美好滋味。（粘耿豪攝）

蔣經國念念不忘料理「蔥開煨麵」，以豬大骨、肉皮、老母雞等大火熬製湯頭，再將麵條放入高湯滾8次，麵體充分吸收湯汁精華，軟嫩麵條滋味芳醇。（蘇蔓攝）

港點「蘿蔔絲酥餅」（右前）、「豆沙鍋餅」（左前）、「蛋黃奶黃包」（左後）考驗主廚手藝。（蘇蔓攝）

錦華國際餐飲集團董事長兼敘香園老闆夏照林。（蘇蔓攝）

故總統蔣經國懷念家鄉味，必訪江浙料理名店「敘香園」。（資料照片）

敘香園老闆夏照林（後）與美國前總統卡特夫婦（前）合影。（敘香園提供）

江浙菜鼻祖「敘香園」那口好滋味，令許多饕客魂牽夢縈，走過50年歲月的敘香園，伴隨國人成長，堪稱台灣美食界半部活歷史。跟隨餐廳創辦人夏照林腳步，彷彿走入在杯觥交錯間流轉的時光隧道，唐代詩人岑參在《涼州館中與諸判官夜集》說：「一生大笑能幾回，斗酒相逢須醉倒。」追憶敘香園冠蓋雲集的歲月風華，老友幸會，開杯暢飲，放聲歡笑，這樣的大笑，人生能有幾回？

敘香園2013年因不堪高房租壓力暫停歇業，今年重新開張的「新敘香園」落腳台北南京東路精華商圈，高齡75歲的錦華國際餐飲集團董事長夏照林不改好客本性，在老品牌如今重生的寬敞新址忙進忙出，就像5年來停業的光陰忘卻流逝般，夏董親切地迎接每位賓客，笑著說：「這是多年服務業積累的習慣。」

曝蔣經國愛吃甜食

民國60年代初期，台灣經濟快速起飛，敘香園以道地江浙菜及港點聞名，故總統蔣經國亦為座上賓，來此用餐成為當時身分地位象徵。夏董憶起當年盛況，臉上藏不住驕傲，口中那段過往，像泛黃照片般或許斑駁，卻是無疑的輝煌，他說，蔣經國出生浙江奉化，每當懷念起那個他終將無緣再見的家鄉時，江浙料理就是平伏鄉愁的良方，敘香園，總是首選。

早年敘香園提供外燴服務，孝順的蔣經國每逢父親蔣中正生日，都會在官邸擺設「家宴」5桌，找來敘香園掌廚宴請親友，此習慣維持近10年時間。作風「低調親民」的蔣經國也常親自光顧店內，每次都有6名貼身侍衛跟隨，享受相對悠閒的個人時光。夏董透露，蔣經國特別喜愛甜食，每回必點桂花糖藕、棗泥鍋餅和八寶飯等甜品，主食則偏好家鄉風味的東坡醬肉、蔥開煨麵。

卡特用餐讚賞連連

喜愛江浙料理總統不只一位，故總統嚴家淦與蔣經國等官員在聯勤總部招待所「大同之家」結束會議後，時常指名敘香園料理用餐。夏董指出，戒嚴時期可外送進總統官邸的餐廳屈指可數，所有餐點更需經過侍衛官「銀針試毒」以確保安全，敘香園多年來與政府長期合作，培養出深厚的「信任」與「默契」，成為當時唯一無需檢測的外食餐廳。

好滋味飄香國外，夏董說，美國前總統卡特（Jimmy Carter）卸任後，應政府之邀來台演講，他臨危受命接到美國在台協會（AIT）電話通知，安排卡特一家人前來店內用餐，當時餐廳大陣仗準備3個包廂高規格接待，卡特一家4口親和力十足，左右兩包廂分別款待台灣國安局人員與美國侍衛，卡特在中間包廂用餐，酒席間氣氛融洽，從未嘗過江浙料理的卡特稱讚連連，宴後更與夏董閒話家常，夏董憶起此事精神抖擻，眼神充滿驕傲，開心神情溢於言表。

政商雲集之外，敘香園老顧客也不乏演藝圈大牌明星，如甄珍、江彬、湯蘭花等人，時常來此大啖佳餚，也與夏董結下多年情誼。敘香園由台灣開展到加拿大，再由加拿大榮歸台灣，夏董好客豪爽的性格，透過家鄉美食讓老饕把酒言歡，敘香園也在走過半個世紀後，繼續用江浙美食翻動歷史的篇章。

(中國時報)