拍《無聊的人生》 埃利亞斯珍惜所有

電影以富家子弟帶著心臟病童完成人生願望展開。（安可提供）

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中國時報
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埃利亞斯穆巴里克（右）是德國人氣影星，電影部部大賣。（安可提供）

德國電影《無聊的人生我死也不要》找來德國男星埃利亞斯穆巴里克（Elyas M’Barek）飾演不務正業的富家青年藍尼。36歲的埃利亞斯笑容亦正亦邪，頂著混血兒的深邃五官，堪稱德國新一代男神，迷倒許多女粉。但他無奈，從小到大總有人把他當作「土耳其佬」對待，「事實上我在德國出生長大，不會說阿拉伯語，也根本不了解伊斯蘭文化。」

父親來自突尼西亞，母親是奧地利人，他高中畢業後就進入影壇。早期他多演些罪犯、非法移民、德語很差的混混角色，這些角色彷彿就是為像他這樣，有著非典型德國名字的演員量身訂作，他說：「如果我在街上把車停錯位置，他們不會罵我白癡，而是張口就來一句『死土耳其佬』。」

早期常飾演非法移民

他以影集《土耳其語入門》嶄露頭角，飾演不愛讀書、愛泡妞的土耳其裔少年；在2013年電影《不良鮮師》詮釋沒取得高中畢業證書的老師，以前正是不良少年的他本色演出，助電影橫掃德國21.5億台幣票房，也讓他榮登新一代的德國電影天王。

角色反映著心境歷練

他演出的角色反映著心境歷練。2016年電影《歡迎來住我家》飾演德國醫生，其中一句台詞「我們德國人總是對身分認同感到不安。但我們要明白，我們生活在一個自由開放的國家，我們應該捍衛這些價值觀」，不只聚焦難民問題，也傾訴一路走來如何排解種族歧視。這次在《無聊的人生我死也不要》，他從紈褲子弟學會珍惜人生，認為：「這應該是這幾年最成熟、最真切呈現自己面貌的一次。」

(中國時報)

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