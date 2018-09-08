精品新寵－莫莉的成名之路

2018年09月08日 00:59 中國時報 徐亦橋 報導

時尚意見領袖莫莉為前往時尚周試裝，街拍快狠準完成。（洋裝＆包包／LONGCHAMP、鞋子／ALDO、攝影／謝宏奕）

莫莉在有運動習慣後，神型合一，穿出自己的自信風采。（皮衣＆包包／LONGCHAMP、攝影／謝宏奕）

在去紐約時尚周之前，莫莉很清楚這是背水一戰，她提出大半年的存款，看著品牌稀落的秀票回應。「Do Something！」她心中告訴自己，就這麼自費飛往大蘋果，她在當地上傳首部形象影片：一位敢穿敢秀的亮麗台灣女孩在紐約街上，畫面迅速擴散，以秒計的改變命運，一周內她竟秀票倍增，去倫敦、米蘭、巴黎時尚周成時尚新寵，和國際網紅秀場外搶鏡、秀場內平起平坐。紐約成了一切改變的開始。

台灣彩妝圈意見領袖

1年半後的現在，莫莉已經是台灣彩妝圈耀眼的意見領袖、時尚圈熱度持續攀升的拍攝焦點。在新搬的金華街工作室內為去紐約看秀試裝，從Michael Kors Collection、LONGCHAMP眾多服裝選3套，她自己掌握工作節奏，快狠準的挑、穿加拍沒用半小時。「平常這樣穿，大家就會說有事嗎？但秀上就是合理。」莫莉解釋秀場法則就是「服裝要上鏡」，紐約是當中最戲劇化、最浮誇的，所以就算9月單穿皮大衣加靴子上街，「只能算小菜一碟。」

現在莫莉穿著忠於自我，以前卻不是這樣，她有著叛逆靈魂，卻被當乖乖女養大，穿蕾絲、粉紅色，當家人眼中的甜美小公主，學生時代受周遭影響，覺得皮膚白皙才漂亮；她討好周遭的人，遵循一種制式化的美，不太敢做自己，但這改變在4、5年前，她開始運動、重訓後改變，「我愛上自己的身體，以這樣努力的身型驕傲，喜歡現在的樣子。」那小麥色的健康膚色，結實纖瘦的身材，為她時尚路打下基礎。

神型合一的莫莉，依著小時夢想進入影劇圈，期待有機會出片、演出，但長路迢迢，而從小喜愛時尚的她，和好友討論要攻時尚周，她說：「我們不要只是等待機會...不做點什麼，不會有人知道你可以這樣。」最後真的在時尚圈闖出成績，往兒時夢想邁進。

天生大膽反應機敏

這麼多女孩想在時尚周上位，為何是莫莉？深邃輪廓、纖瘦身材、流利口條或許，但更可能是她天生大膽卻機敏的反應，畢竟無論秀跑多少場，沒被拍等於沒到場，而那機會往往只是入場或下車的幾秒。「你就是走！一直走！」莫莉笑說，曾在米蘭時穿Max Mara白大衣腰間圍著毛衣，以天生臭跩臉等紅燈過馬路，看到眾多街拍攝影在對街聚集，立刻感受到那種「虎視眈眈」，「那就走吧！你就越不理他們，他們越愛拍，就走你的，停一下（假裝做事情） … ，結果那套被拍超多。」

那張Max Mara街拍照成為她代表作之一，也開啟與該牌總公司對她的關愛，最近還收到對方送給她的經典大衣。但莫莉也有沒輒的時候，平常若想激起攝影的熱情，可能自己的攝影先拍或與國際網紅順勢合體來聚眾，但碰到雨天等不能控制的天候因素，只好徒呼負負。

而對她而言，意見領袖進步點閱只是部分指標，莫莉也注意一個個品牌的認同，好幾季都沒申請到秀票品牌終於給了票，或從沒攝影證到有，這些微小的變化，也是她覺得的進步，因為這都是以年計、對症下藥的努力才能改變。

已經走了4季時尚周，她說：「你越走出去，你會越感到到自己的渺小，越走越覺得自己是Nothing，人外有人、天外有天，原來自己不及人家的10分之1…還有好大的空間要努力。」不斷歸零，並以長期經營的方式，讓莫莉持續往時尚之路邁進。

(中國時報)