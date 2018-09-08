2018年09月08日 00:59 中國時報 陳張眾 報導

rag & bone 2019春夏系列女裝，以風衣、連身褲等經典單品，混搭運動上衣與丹寧長褲，蘊含恣意摩登的都會精神。（rag & bone提供）

kate spade new york在今年創辦人過世後迎來新氣象，本季新任創意總監Nicola Glass將以大秀方式展示操刀之首個系列，圖為品牌2018秋冬系列靜態展示會。（CFP）

Bottega Veneta於年初選在紐約時裝周中，舉辦品牌2018秋冬發表大秀。（CFP）

GUCCI 2019春夏發表將移師花都巴黎舉行。（GUCCI提供）

來自法國的LONGCHAMP，本季將把創立70年來的首場大秀獻給紐約時裝周，圖為品牌秋冬系列形象大片。（LONGCHAMP提供）

藝人仍是創造媒體影響力價值的法寶之一，TOM FORD即再度邀請女星張鈞甯赴紐約觀賞大秀。（CFP）

PRADA於今年5月時，於紐約舉辦的品牌2019早春系列大秀。（CFP）

宛如期間限定的「快閃時尚秀」，是這幾季不少品牌為提高能見度，在4大時尚周打出的驚喜牌，而紐約時裝周一向是品牌最愛的商業模式實驗場，抱著「僅只一次」概念闖入的歐陸外來者們，似乎更能輕鬆在眼花撩亂的日程表中脫穎而出。

許多非美國原生的國際品牌們，偏愛以快閃方式紐約辦秀，今年初先有以新店落成為由、從米蘭移至曼哈頓辦秀的Bottega Veneta、PRADA等；以尼龍摺疊包闖出名聲的法國時尚品牌LONGCHAMP，也將於台灣時間9日凌晨，正式在甫落成的世貿中心3號樓舉辦品牌創立70年來首場大秀，把寶貴的第一次獻給紐約；一度申請破產的德國女裝品牌ESCADA，也將現身大蘋果。

人人都能參加時裝周

紐約之所以會成為眾多品牌快閃首選，在官方說法的「多元文化」、「年輕活力」等形象關係背後，大蘋果所帶來的媒體影響力價值（Media Impact Value，簡稱MIV）組成，也與其他3大時裝周不盡相同。據奢侈品商業網站《華麗誌》引用美國時裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）的報告中指出，在這個人人都可以透過網路參加時裝周的年代，意見領袖、消費者、媒體及品牌自有之媒體管道，是協助時裝周議題擴散的主要推手。

在紐約時裝周中，意見領袖所創造的MIV占比，遠高於其他3大時尚都市，可將其結果解釋成，在此辦秀的品牌能較有效地被關注意見領袖的年輕世代所注意；若如此判斷，也不難了解為何想要在老靈魂中重生的大牌們，願意紛紛砸下重金來此，建立起自身的嶄新形象。

CFDA首席執行管Steven Kolb表示：「通過走秀能獲得的機會不僅僅是一場服裝展示，還能從中獲取一些數據。經數據所統計出的影響力，可以促進銷售、客戶成長和業務發展。」時尚終究是門生意，在創意的背後更藏著無數的商業考量，對本季返回紐約的Proenza Schouler、Rodarte而言，更有著特殊的意義。

出走品牌相繼返回紐約

這兩個曾以藝術之名轉至巴黎高訂周發表的品牌，原先想藉著跳脫傳統時裝周間發表的公式，來接觸更多的買家，拉長產品到店銷售時間，且讓接單後的作業時間變得更為彈性。自兩者回歸的事實來看，或許巴黎之行並不如想像中平穩，但Proenza Schouler背後操刀的兩位設計師Jack McCollough、Lazaro Hernandez，只在《WWD》的一篇訪問中淡淡說到：「紐約永遠是我們的家。」而巴黎時尚周也從不寂寞，這季有GUCCI從米蘭移至巴黎發表。

在商業考量之餘，紐約時裝周依舊肩負起傳達政治宣言及社會關懷的角色，無論是種族議題、女性議題，都在找到為其發聲的設計品牌。日前所舉行的Harlem Fashion Row（簡稱HFR），即是聚焦非裔設計師族群，NBA球星「詹皇」LeBron James更親自現身力挺，並宣布將和參與HFR的3位女性設計師合作，推出其與Nike攜手打造之LeBron 16首款女性籃球鞋。

(中國時報)