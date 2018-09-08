時尚大件事 台北即將發生

2018年09月08日 00:59 中國時報 陳張眾 報導

伊林模特吳品萱身穿WANGLILING玩霧玩物系列洋裝，為2017台北魅力展走秀。（紡拓會提供）

設計師周裕穎操刀的品牌JUST IN XX，於今年文博會中展示以紋身為主題的系列，為11月登場的台北時裝周暖身。（JUST IN XX提供）

若不能遠征紐約，下面3場即將發生於台北的時尚大件事，亦可多少提供些親臨時裝周的感動。

第1屆台北時裝周暨VOGUE全球購物夜

由台北市文化局聯手時尚雜誌《VOGUE國際中文版》所舉辦的第1屆台北時裝周（Taipei Fashion Week），將於9月28日正式開跑，除包含國際時尚高峰論壇、香堤市集等活動外，其中最令人矚目的時尚大秀，亦選於10月13、14日兩天在台北市信義區松智路上盛大舉行。屆時將邀請國際時尚精品與國內知名設計師，動員百位模特走上街道，演繹2018秋冬最新時尚，並開放民眾免費入場觀賞。

第1屆台北時裝周

由文化部與經濟部跨部會主導的台北時裝周，也選在11月登場，預計將舉辦包含動態秀、靜態展及國際論壇等活動，明年則會進一步推動以本土原創為主題的「台灣時尚周」。為提升台灣時尚時裝產業能見度，兩部會延續去年提出的「時尚產業與影視音產業整合旗艦計畫」，前兩年只會於秋季舉行，而在今年舉辦的2018台灣文博會中，設計師周裕穎操刀的品牌JUST IN XX，亦提前展出以紋身為主題系列，為即將到來的活動做好暖身。

第16屆台北魅力展

由中華民國紡織業拓展會主辦，經濟部國際貿易局贊助的台北魅力展（Taipei IN Style，簡稱TIS），今年即將邁入第16屆，活動將於11月8日至11日，在台北松山文創園區舉行。TIS以推動台灣創意產業為主旨，結合時尚產業上、中、下游，並邀請國內外買主及通路，提供本土設計師們另一展現自我的管道，歷屆參展者包括溫慶珠、汪俐伶等知名服裝設計師品牌。

(中國時報)