台北101頂級珠寶腕表大賞登場

2018年09月08日 00:59 中國時報 陳大任 報導

台北101頂級珠寶腕表大賞自即日起展至10月10日。（鄧博仁攝）

1.宇舶表展示要價破千萬的BIG BANG陀飛輪五日動力儲存白金鑽表， 1798萬5000元。（HUBLOT提供）

2.宇舶表BIG BANG UNICO SANG BLEU皇金滿鑽腕表，2616萬元。（HUBLOT提供）

3.宇舶表經典融合系列ORLINSKI聯名皇金計時碼表，1174萬元。（HUBLOT提供）

台北101自許為「亞洲時尚地標」，購物中心精品品牌近41家，旗艦級店家至少30間。昨（7日）起展開頂級珠寶腕表大賞，除了往年4樓展區外，1樓更增設瑞士製表工藝展，不僅蕭邦Chopard近3億珠寶現身，BVLGARI珠寶也登場，展期至10月10日。

台北101表示，頂級珠寶營業額自年初至今均保持兩位數成長，瑞士鐘表工業聯合會即看到台北101亮眼的成績，首度來台合作，並加入邁入第6屆的頂級珠寶腕表大賞，其國際推廣部代表Hellen Fima亦表示，台灣是瑞士鐘表產業在全球的第14大市場、亞洲第8大，去年對台出口30萬只瑞士表，較去年成長4%，顯示台灣消費實力雄厚。

4樓都會廣場以「時光美術館」為設計主軸，展演包括BVLGARI、Chopard、HUBLOT、IWC等；1樓展區舉辦FH Watch Swiss瑞士製表工藝展，Longines、OMEGA、TISSOT等Swatch Group旗下7品牌共同展出。

(中國時報)