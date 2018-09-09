不滿與台斷交 後院著火！前所未見 美召回3國大使

2018年09月09日 04:10 中國時報 諶悠文 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

繼美國4名聯邦參議員日前提出《台北法案》，協助台灣鞏固邦交後，美國務院7日宣布召回美駐多明尼加、薩爾瓦多兩國大使與駐巴拿馬臨時代辦，了解這3國與台灣斷交的決定。

美國務院以發言人諾特名義發出聲明表示，已召回駐多明尼加大使柏恩斯坦（Robin Bernstein）、薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）及巴拿馬臨時代辦康若珊（Roxanne Cabral），就派駐國決定不再承認台灣一事進行磋商。

白宮罕見聲明 再評估美薩關係

諾特表示，3位大使或代辦將與美國政府領導層討論，如何支持中美洲與加勒比海地區強大、獨立且民主的機制與經濟。

3中美洲友邦陸續在去年6月、今年5月與8月宣布與台斷交，隨即與大陸建交。蔡總統結束中南美同慶之旅返台隔日，薩爾瓦多與我斷交，美政府與國會都有大動作反制。美國務院發言人表示，對薩爾瓦多決定深感失望，美方決定重新審視美薩關係。

隨後，白宮罕見聲明，除重申將重新評估美薩關係外，也對薩爾瓦多執政黨卸任前做出不透明決定，與台中斷外交關係，將影響整個美洲區域經濟與安全表達嚴重關切，並呼籲各國警惕大陸的經濟宰制。

擬承認北京 瓜地馬拉傳遭警告

除行政部門，美共和黨聯邦參議員賈德納和參議員魯比歐等4人共同提出《台北法案》，希望加強台灣在世界各地的地位，並授權美國務院採降級或改變外援措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。

蔡總統上任2年來，至今去失聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多5邦交國，目前僅剩17邦交國。上月曾傳出，另一中美洲國家瓜地馬拉考慮承認北京，魯比歐為此曾推文警告，但瓜國否認。

程建人：凸顯台灣是很好的籌碼

薩爾瓦多轉向承認北京後，為防止發生骨牌效應，美國駐尼加拉瓜大使提名人蘇利文在參議院外委會聽證會上承諾，將敦促尼加拉瓜維持與台灣關係；美國駐宏都拉斯大使提名人巴梅瑞也承諾，將台灣與宏都拉斯關係現況列為優先項目。

前外交部長程建人表示，美國做法「前所未見」，這樣做是要加強對台關係以箝制大陸，凸顯台灣是美國很好的籌碼；當然也是在維護美國後院的安全。

對美國做法，總統府與外交部皆表示，已注意到美國政府做法，不會就個別措施進行評論，但就台灣國際空間議題，長期以來我們均持續與美國政府進行密切溝通。

(中國時報)