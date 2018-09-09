APEC添變數 我迄今未收到邀請函！張忠謀任今年領袖代表 府未否認

2018年09月09日 04:10 中國時報 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

黨政高層透露，總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC領袖代表，預料近期對外公布。（本報資料照片）

親民黨主席宋楚瑜前晚受訪曾明確表示，已向蔡總統表達沒意願再擔任亞太經合會議（APEC）領袖代表。據知，總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC領袖代表。黨政高層表示，張忠謀是對岸不可能拒絕、也無法拒絕的人選。

張民間身分 對岸不可能拒絕

1989年成立的APEC，為亞太區域最重要經貿合作論壇，共21個會員/經濟體（Member Economies），我國1991年以Chinese Taipei（中華台北）名義與陸、港同時加入。APEC三大支柱為「貿易暨投資自由化」、「商業便捷化」及「經濟暨技術合作」，決策過程以「共識決」及「自願性」為基礎，經各成員相互尊重及開放性政策對話，達成尋求區域內共享經濟繁榮目標。

宋楚瑜連兩年代表蔡總統參加APEC，前晚受訪坦承，3月已向蔡總統表明無意再任APEC領袖代表，請府方另作安排。昨總統府發言人林鶴明說，宋主席代表國家擔任APEC領袖代表，無論在與各國密切互動及推動各項議題上都有卓著貢獻，「總統非常感謝他的努力」。至於今年規畫，「等時候到了就會告訴大家」，府方未否認張忠謀出席。

黨政高層透露，府已徵詢張忠謀，預料近期公布。高層稱，張忠謀因2006年陳水扁政府時期，就任過APEC領袖代表，對APEC熟悉，加上政府想打「企業牌」，而民間人士身分同時也是對岸不可能拒絕、也無法拒絕的人選。

7月該送達 能不能去遭質疑

前行政院長林全曾傳是今年APEC領袖代表人選，但一來林全沒意願，二來因任過行政院長，我方擔心大陸藉此向主辦國施壓，阻礙台灣出席會議。

按往例，APEC主辦國（今年是巴布亞新幾內亞）大約7月底會派特使，向台遞交年度APEC領袖峰會邀請函，9月底、10月初再來台確認人選；但今年至今尚未收到邀請函。外交部發言人李憲章表示，每年其實都不太一定，7、8月後收到算合理，不過會員體作業時程不太一定，主要還看主辦方。宋楚瑜先前為親民黨議員助選時曾質疑，今年到底去不去得成。

(中國時報)