召回「後院」3國大使 做順水人情給台灣！北京觀察－美敲山震虎 警告北京別放火

美國召回巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多3國大使，守住後院、嚇阻北京，又做順水人情給台灣，一石三鳥。圖為大陸在薩爾瓦多國際貿易中心舉辦商品展。（路透）

友善列印
中國時報

美國召回巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多3國大使，表面替台灣打抱不平，背後反映的是陸美外交戰略角力。華盛頓作法一方面提醒3國，「不要這山望著那山高」；另一方面「聲東擊西」，示警瓜地馬拉等國家別輕舉妄動，既守住美後院、「敲山震虎」嚇阻北京，又做順水人情給台灣，一石三鳥。

不滿與台斷交 後院著火！前所未見 美召回3國大使
美捍衛自家利益 台灣當籌碼

美國務院昨發聲明表示，召回大使是為了解與3國與台灣斷交原因，以及討論面對中美洲與加勒比海地區，美國應如何支持強勁、獨立且民主的機制。此一舉措，則被部分台灣輿論解讀成，華盛頓力挺台灣。

陸四處插旗 美芒刺在背

坦白說，把美方舉措解讀成力挺台灣著實有些牽強。所謂了解3國與台灣斷交原因，很顯然只是表面原因，畢竟木已成舟、逝者已矣；眼下華盛頓更忌憚的，恐怕是北京藉由打壓台灣邦交，遂行動搖美國後院之實的作為，讓川普政府大感「芒刺在背」。

換言之，華盛頓替台灣打抱不平是假，將陸美外交戰略角力進一步延伸到中美洲及加勒比海地區，相信才是美方真正意圖。而正是在這樣的G2角力大背景下，去理解川普政府動作，才不至於陷於「瞎子摸象」。

召回巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多3國大使或代辦，第一層用意在於提醒3國政府，盡管已與北京建交，但是千萬「不要這山望著那山高」；畢竟中美洲是美國後院，華盛頓不會坐視北京在後院放火，而無作為。

認清棋子處境 別再自爽

第二層用意很明顯在於「聲東擊西」。召回大使舉措，與其說是演給巴、多及薩國看，還不如說是美方在向其他蠢蠢欲動的中美洲國家喊話，特別是宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜等台灣邦交國，示警他們有必要在華盛頓與北京之間明確「選邊站」。

因此，華盛頓絕非「吃飽太閒」，也非單純為台灣出口惡氣，更多是為謀求自身國家利益。相關手段既能守住美國後院，嚇阻北京進一步動作，更能給台灣方面順水人情，可謂一舉三得。至於台灣方面，無論藍綠都得學著更務實看待美方舉措，才能確保台灣最大利益。

(中國時報)

不滿與台斷交 後院著火！前所未見 美召回3國大使
美捍衛自家利益 台灣當籌碼
美陸外交安全對話 傳10月登場
川普耍強硬 嗆再追加2670億
影響不到半個百分點 市場恐慌情緒才麻煩
不滿與台斷交 後院著火！前所未… 美捍衛自家利益 台灣當籌碼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。