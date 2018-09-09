美捍衛自家利益 台灣當籌碼

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中國時報
／台北報導

美國務院召回駐巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加共和國大使級外交官，商議當地國情資訊、以及大陸勢力伸入中美洲的範圍與深度。對此，學者認為美國主要是捍衛自己在拉美的利益，挺台灣只是附帶效果。

政大外交系副教授黃奎博認為，美表面上是挺台灣，實際上還是維護美國自身的利益為主，「畢竟美國1979年就跟我們斷交，代表他根本不在乎，現在反而在乎這3個國家跟我們斷交，邏輯上說不過去。」

黃奎博表示，美國真正在乎的是拉美地區的國家利益，他害怕這些國家與台灣斷交後，大陸勢力趁虛而入，換言之，「我們不是美國真正要保護的對象，只是被利用來對抗大陸的藉口。」

黃奎博推測，美國一定已經訓令拉美地區仍與中華民國保持邦交的駐在國大使，要協助我們維持跟當地國的關係，也會要求當地國不要改變外交承認。

淡江大學美洲研究組拉美組副教授宮國威也表示，美召回大使主要是為自己的利益，挺台只是附帶效果，「很可惜美國現在才警覺到中國在拉美擴張的速度，這行動來得太晚。」

宮國威指出，巴拿馬與我斷交前，美國是知道的，但沒有明確去阻擋；多明尼加與我斷交後，美國也沒表現出積極態度；薩爾瓦多斷交事件，美動作就很多，白宮發聲明，駐宏都拉斯與尼加拉瓜的準大使在聽證會上也表達希望兩國能與台灣維持立場，甚至美國國會日前提出「TAIPEI ACT」法案，不只是做給台灣看，更是給台灣剩下的邦交國看。

宮國威說，美大動作的確有利我鞏固邦交，短期內應該不太會在拉美區域發生斷交事件，「若連這樣做都沒效果的話，美在拉美實力就很值得討論。」

前外交部長程建人表示，美國法「前所未有」，這樣做是要加強對台關係以箝制中國大陸，凸顯台灣是美國很好的籌碼。美國也感受到台灣目前只有17個邦交國，外交狀況繼續惡化下去，不光是台灣的國際空間受影響，國際社會也會認為大力支持台灣的美國「沒做什麼」。程建人指出，對我方而言，短期有利，但長期仍無法解決問題。

(中國時報)

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