美陸外交安全對話 傳10月登場

2018年09月09日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國之音（VOA）中文網8日報導指出，美國和大陸計畫在10月恢復高層外交會談，在兩國深陷不斷升級的貿易爭端之際，回到談判桌上討論外交問題。

報導引據外交界人士透露，第二輪「中美外交安全對話」（DSD）預計將於10月中旬在北京舉行，目前尚未正式宣布。預計美國國務卿蓬佩奧和國防部長馬提斯將率領美國代表團，與陸方官員舉行會談。

美國分析人士認為，此次會議主要供美陸探討是否有可以合作的領域。美國智庫「大西洋理事會」中國問題專家曼寧說，「我認為近幾個月我們已經看到了美陸關係的最低點。這次對話似乎是試圖在一系列非常龐大和複雜關係中恢復關於各種問題的定期對話管道。」

伴隨著激烈的雙邊貿易爭端，實質性的美陸談判陷入僵局。外交消息人士表示，過去幾個月，華府一直冷冷地回應大陸對恢復外交和安全對話的濃厚興趣。這讓「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力項目主任葛來儀等分析人士更為悲觀。

葛來儀說，「陸美兩國主要關注點都在貿易衝突上，未來幾天或幾周可能還會實施額外關稅，這種氛圍對陸美外交安全對話的舉辦不是很有利。川普還繼續批評大陸對北韓政策，因此在這個問題上的合作正在減少」。去年6月，華府和北京舉行首輪外交安全對話。這是川普任內啟動的4個雙邊會談之一，其餘3個是全面經濟對話、執法及與網絡安全對話以及社會和人文對話。

(中國時報)