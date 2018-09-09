川普耍強硬 嗆再追加2670億

陸美貿易戰白熱化之際，今年前8月大陸對美貿易順差擴大7.7％。圖為河北省一家自行車工廠生產線上情景。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
美國總統川普揚言，計畫針對大陸輸美全部產品（5170億美元）加徵關稅。（法新社）

美國計畫對價值2000億美元的大陸商品加徵最多25％關稅，公眾諮詢期已經結束，川普總統7日表示這新一輪關稅措施箭在弦上，「可能很快就生效」，還揚言準備另針對2670億美元大陸輸美產品加稅，強調這端看北京當局的作為。

若川普的最新警告兌現，加稅的大陸輸美產品總值將達5170億美元，這相當於對全部大陸進口商品加徵關稅。去年大陸輸美產品總額為5050億美元，預料今年這一總額將再增。

川普在「空軍一號」總統專機上說：「我們正在談論的2000億美元可能很快就會發生。要看他們的表現。在某種程度上，這將取決於中國。我實在不想這麼說，但這後頭是另外2670億美元，如果我願意的話，可以在短時間內實行。這會讓等式的兩邊發生改變。」他又說，「我要對中國很強硬，因為我必須這樣做。」他解釋這樣做的理由：「他們每年拿走5000億美元。」

川普政府針對大陸2000億美元商品加稅的公眾諮詢期，於6日午夜12時結束，白宮、商務部和海關目前尚未宣布新關稅措施。自7月以來，美陸雙方已針對500億美元的商品互徵關稅。

川普未立即對大陸商品啟動新一波加稅，引起各方對其是否內部受阻的猜測。就在公眾諮詢結束前的最後時刻，美國一些工商界領袖促請白宮別對大陸商品啟動規模龐大的新徵稅措施，以免損害美國企業和消費者的利益。

一些分析人士指出，能夠對川普掣肘的不是北京，而是美國內部各種利益集團。同日，美國國家經濟委員會主席、白宮首席經濟顧問庫德洛的一番談話，似乎更加深了這種推測。庫德洛表示，美國還在與陸方就一些貿易問題進行談判，目前為止大陸還未達到美方的要求，這些談判將繼續下去，美國希望陸方全面降低貿易壁壘。

但是，庫德洛的另一段談話的意思又很明白，他重申對陸方的要求：「零關稅、零關稅壁壘、零補貼、停止智慧財產權盜竊，停止被迫轉讓技術，讓美國人自己的公司自己擁有。」

庫德洛表示，大陸若不接受川普總統的要求，美陸貿易談判失敗，大陸將發現變得更孤立。

(中國時報)

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