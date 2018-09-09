影響不到半個百分點 市場恐慌情緒才麻煩

2018年09月09日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

2018年前8月大陸進出口與陸美貿易額比較

大陸央行前行長周小川指出，陸美貿易戰對大陸經濟影響不到半個百分點，不會產生巨大影響，最為麻煩的是市場恐慌情緒難料。不過，以大陸每年6%經濟增長加上浮動匯率，陸經濟有能力抵禦外部衝擊。

綜合外電報導，今年3月退休的中國人民銀行前行長、被譽為「人民幣先生」的周小川7日參加義大利安博思論壇（Ambrosetti Forum）時，接受美國財經網站CNBC訪問說，陸美貿易戰不會對大陸經濟產生巨大影響。「我們用數學模型計算貿易戰的負面影響，並不很大，也不顯著。

但「大家可能會變得緊張，」周小川說，「沒有人真正明白。突然間就爆發貿易戰。股市投資方面，大家可能改變想法。」他指出，這比對經濟的實際影響要深遠得多。因經濟模型無法加計大陸內部市場情緒快速變化。周小川舉例，看到雷曼兄弟事件發生，突然出現恐慌和危機蔓延，這類事情不易分析。

不過，周小川補充，以大陸每年經濟增長6%加上浮動匯率，經濟能抵禦外部衝擊。最糟情況不過是不再向美出口5000億美元商品，然後再看可以多快的將這些外銷產品，多元輸往其他國家，他認為大陸的動作可以很快。

(中國時報)