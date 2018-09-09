滯日旅客返台 從地獄升天堂

2018年09月09日 04:10 中國時報 范揚光 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

「回家真好！」因日本北海道地震受損暫時關閉的新千歲機場，7日起陸續恢復國內外航班起降，8日重新開放，310人搭上首班返台的長榮航空BR165班機，下機後踏上國門，對這幾天的經歷仍心有餘悸，看到前來接機的家人，飛奔上前擁抱，激動地說「看到你們真好！」另外還有人擔憂遠嫁日本的女兒安危，搭機飛往日本找愛女和孫子。

日人守秩序 讚危機處理

為疏運大批返台旅客，長榮特地動用大型波音777-300ER客機滿載310名旅客，昨日傍晚5時許返抵桃園機場。與丈夫及幼兒前往北海道自助旅行的黃小姐，回憶地震發生時的狀況直說：「非常恐怖！」她表示，地震發生後，所有人都被嚇醒，天搖地動的劇烈程度，宛如921地震翻版，天亮後立即跑去附近超市及便利商店採買物資，店門前大排長龍，貨架上商品也幾乎被搶購一空。

讓黃小姐印象最深刻的是，下榻飯店在地震後，不但不收取住宿費用，還每天送上飲用水及飯糰等簡易食品，避免住客挨餓，即使停電仍設法維持服務品質，令她相當佩服日本人的危機處理態度。

黃小姐表示，新千歲機場重新開放後，雖然人潮擁擠，但秩序大致良好，且航空公司出動大型客機載運，機位其實相當充足，並未出現搶票亂象，返抵國門後，才慶幸終於結束這趟難忘旅程。

搶機票回家 終於鬆口氣

就在所有人急著返台之際，武女士卻要搭機趕往日本尋找女兒和孫子！她說，遠嫁日本的女兒趁夫婿國外出差，帶孩子前往札幌旅遊，不料遇上大地震，她從電視新聞畫面看到北海道災情慘況，但一直打不通女兒的手機，這幾天多次聯繫駐日外館單位，電話也都打不進去，甚至一一電洽當地各飯店詢問，仍是找不到人，讓她急到快哭出來。

此外，因燕子颱風侵襲受損關閉多日的日本關西國際機場，8日終於開始恢復部分國際線航線起降，歷經天災後第1班從關西機場返台的樂桃航空MM27班機，傍晚抵達桃園機場，許多旅客下機後鬆了一口氣說：「終於平安回到家了！」

與好友前往大阪地區自助旅行的郭先生回憶，幸好大阪未像北海道震災停水斷電，同行友人分頭上網努力找機票，皇天不負苦心人，終於搶到昨日下午起飛的班機機票，「這種從地獄直升天堂的感覺，差點飆出男兒淚！」

另1名旅客魏先生說，風災後機場關閉，非常擔心回不了台灣，於是跟許多人一樣上網搶票，然而許多航班都臨時取消，最後差點買下新台幣3萬多元的一般航空機票，幸好最後一刻找到樂桃航空的機票，才順利回家。

(中國時報)