華航長榮增班 供上千機位

2018年09月09日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 陳祐誠 ／綜合報導 ／綜合報導

北海道新千歲機場6日因地震停電關閉，國內線7日恢復運作，國際線8日也恢復航班起降。許多台灣旅客滯留北海道，經外交部和駐日代表處協調後，華航和長榮都放大機型並增班疏運旅客，8日增加約1千多個機位。我駐日代表謝長廷7日徹夜駐守札幌辦事處，並與華航、虎航協調增航事宜。

札幌辦事處原本預估約有700名國人旅客滯留北海道，後來發現還有許多自由行的背包客，故無法掌握實際人數。有不少人買廉價航空機票，需退票重新訂機票，故預估所有滯留旅客要下周才能完全接送返台。

因燕子颱風造成淹水關閉的關西國際機場逐漸恢復運作，8日起包括樂桃航空往返桃園機場的部分國際航班已恢復起降。

駐日本代表處的官網的最新消息也貼出札幌辦事處公告，通知鄉親9月9日新千歲機場返台航班的最新訊息。13:00長榮飛桃園、15:00華航飛桃園、16:00長榮飛桃園、16:45樂桃飛桃園、19:15華航飛高雄。

謝長廷7日傍晚抵札幌辦事處慰問滯留國人，並協調華航加開班機等事宜，半夜參觀附近的避難所後徹夜駐守辦事處，8日派專人在新千歲機場服務國人。

交通部觀光局統計，2地災害未接獲有台人傷亡，新千歲機場國際航線在電力恢復下，昨日重啟飛航，長榮、華航均增班及放大機型進行疏運。華航除原定從札幌飛往桃園、高雄各1班外，另在晚間增開1班加班機；長榮原定的札幌、函館飛往桃園，也增開1班加班機由札幌飛往桃園。

觀光局表示，約有12團、413名旅客仍滯留大阪，各航空公司皆已宣布對鄰近機場增開加班機，包括東京成田、岡山、名古屋等，合計14航次。

華航今加開桃園－名古屋來回航班；長榮14日前桃園－東京成田以及11日前桃園－福岡，均換大機型飛航；台灣虎航9日、11日各加開1班桃園－岡山加班機，11日另加開1班桃園－名古屋加班機；日航11日前加開桃園－東京成田加班機2航次；香草航空今加開桃園－東京成田加班機1航次。

(中國時報)