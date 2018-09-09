國人放兩旁 助日擺中間

2018年09月09日 04:10 中國時報 季節

日本接連受颱風和地震重創後，蔡英文表示將派遣40名救難人員和2隻搜救犬去北海道救援日本災民。然而對比國人在日本機場受困時，我方駐日代表處漠視不理，政府只顧著嗆中共；事後又宣稱是因為人手不足幫不了，結果如今卻可以派出大批人手協助日方，對國人和日本人的大小眼心態，未免令人心寒。

謝長廷6日表示「日本關西燕子颱風、北海道6.6級地震，均造成巨大災害，駐大阪和北海道兩辦事處為此忙的暈頭轉向，尤其北海道對外交通中斷，加上大停電，有六七百位台灣旅客仍然滯留，身上沒錢、沒水，手機沒電，各種狀況都有，外交部派駐北海道人員僅兩名，據報窮於應付」。如果真的是因為我方駐日人力有限，集中人力全力幫助國人後，仍無法做到大陸駐日使館那樣派車接運受困機場的民眾，相信國人可以體諒。

可是不然，事發之後，陸委會還有閒情逸致大打嘴炮嗆大陸，發言人邱垂正說：「大陸駐外人員藉由天災，霸凌台灣旅客的冷血作為，如同趁火打劫，這種政治檢查，凌駕人性關懷的作法，不僅無法獲得台灣民眾的認同，也對兩岸關係發展，帶來負面影響」。乃至於才在說人力不夠，結果蔡總統馬上又能夠調出40名救難人員和2隻搜救犬去幫日本災民。

在行有餘力的情況下，政府要幫助外國因天災受害的民眾，國人自然不會有意見，但這應該是在先照顧好本國民眾的前提下，而非本末倒置，前幾天碰到國人要求協助時，就說人力不足，放著國人不管，謝長廷還辯說不只我方，南韓與美國使館也沒有派車去機場接民眾，毫不在意國人死活，但政府卻有閒情逸致跟大陸打嘴炮；但之後要協助日方時，又突然調的出人力了。

可以說民進黨政府的做法，根本是阿諛奉承的助日行為，民進黨一向主張台灣優先、台灣主體性，但碰上這次災情反到日本優先了，這樣的政黨，實在不值得真心期盼台灣優先、台灣主體性的民眾力挺。

(中國時報)