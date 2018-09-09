黃金救援倒數 仍8人失蹤

2018年09月09日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京8日電 ／東京8日電

日本北海道6日凌晨發生芮氏規模6.7的強震，至8日晚間的統計罹難人數已增至35人，受傷人數超過640人。震度最強、災情最慘的厚真町因大規模的山崩掩埋不少民宅，眼看救命的「黃金72小時」已逼近，仍有8人失蹤。

日本首相安倍晉三8日在閣僚會議上強調，搜救失蹤者行動是在與時間賽跑。目前，日本政府已組織警察、消防、自衛隊和海上保安廳等部門投入約4萬人和75架直升機，進行24小時搜救。

我駐日代表處札幌辦事處6日所在的大樓停電後，就在大樓1樓設緊急服務中心，提供國人旅客飲料、泡麵和充電服務等，持續運作逾50小時。因大樓已恢復供電，故移至5樓辦公室持續對外提供服務。

札幌辦事處人手不足，加班超時，代表處6日已臨時加派兩名人員前往支援，8日周六仍繼續提供服務。

北海道8日幾乎全區恢復供電，交通也逐漸恢復正常。札幌市的多家百貨店因受地震影響而一度臨時停止營業。鑒於現已恢復供電，百貨店也於8日重啟營業。但北海道各地的便利店目前仍處於商品短缺的狀態。

位於厚真町沿山地帶的吉野地區等地，發生了超過2公里的大規模地質災害，多棟住宅坍塌，泥沙阻斷公路或湧入農田。警方和消防部門認為，安危狀況不明8人，有可能被壓在倒塌住宅或泥沙下，正在開展搜救活動。

《日本經濟新聞》報導說，日本接連出現多個天災，但救援人員數目有限，他們需應對短時間內連續發生的災害，令他們出現疲態。

(中國時報)