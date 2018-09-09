安倍中文致謝　感謝台灣老朋友

日本首相安倍晉三在推特貼文感謝台灣老朋友慰問。（摘自安倍推特）

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中國時報
／綜合報導

日本接連碰上颱風與地震侵襲，為此蔡英文總統以日文在推特上表達慰問並聲稱願意協助，7日深夜安倍刻意用中文在推特上回覆，向蔡英文致謝。

蔡英文5日在推特發文表示對日本因強颱受難感同身受，之後又轉發回覆安倍的推特說，作為日本的好朋友，台灣有義務與日本一起克服自然災害持續的困難時期。由於北海道發生地震，台灣會派遣40名特種救援人員，2名救災犬和必要的設備，台灣未來將會繼續援助日本。

安倍晉三7日深夜用中文發文回覆蔡英文：「非常感謝台灣許多老朋友的真心的慰問。我們正在全力以赴救災及復建。颱風和地震等自然災害是我們共同面臨的重大課題。希望今後也同心協力，共渡困難！」

不過值得注意的是，澳洲總理史考特‧莫瑞森（Scott Morrison）也在推特上像日本慰問，同樣得到安倍的回應。莫瑞森用英文說「我們同日本一起關心近來的自然災害，包括北海道破壞性的地震。」，而沒有像蔡英文一樣用日文。

而安倍也以「全英文」感謝史考特的關心，安倍回應「我深深感謝您那溫暖的團結言語，您的善意使我們感到鼓舞，自然災害帶給我們艱難挑戰，我們也關心那些近期遭受旱災影響的澳大利亞人民。」

此外，為提供日方救難協助，高市消防局已接獲消防署通知整備支援北海道救災，特搜中隊人員火速檢驗生命探測器、聲納探測等高科技救生器材，試動各項破壞器材，並逐一裝箱妥置，整備完成待通知出發時間後，立即啟程，目前還沒通知啟程時間。

特搜中隊長王伯仁表示，第一梯次由消防局特搜中隊組成15人及搜救犬2隻，其中包含榮總醫療團隊2名醫師，因當地有淹水、地震及土石流等災情，須抵現場後視分配何種災害救援才可應變要採用哪種特搜救援模式。

(中國時報)

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