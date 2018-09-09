官派緊箍咒 勒住藍軍水利票

2018年09月09日 04:10 中國時報 周毓翔 、 楊佳穎 、 郭建伸 ／巡迴採訪 ／巡迴採訪

農會、農田水利會系統原都被視為藍營組織動員與鐵票區，因此民進黨執政後積極修法通過《農田水利會組織通則》，自109年9月後，水利會會長全面官派，前途捏在民進黨手裡，在明哲保身原則下，對於11月24日即將到來的九合一大選，中部水利會不願多談，瀰漫著尷尬氣氛。

有員工向記者表示，自己是國民黨員，立場上當然支持國民黨，但身為水利會幹部，出席藍營造勢場子必須要很小心，以免被點名做記號，甚至避免參加。

前途捏在綠手裡 尷尬

國民黨組發會主委李哲華表示，在民進黨主政下，農田水利會會長被明示要遵守《行政中立法》，過去有國民黨籍的會長必須辭職，民進黨希望藉此拔掉國民黨的根基。

是否影響選情，李哲華則認為，國民黨長期都與會員有互動，也有相當地經營，且對於民進黨這樣的做法感到不滿的人也不少，大家可看看年底選舉結果。

民進黨下個目標 農會

水利會已是民進黨的囊中物，農會則是下一個目標。在農會上班的員工說，農會其實沒能力強制農民投給誰，但民進黨給農會冠上很多莫須有罪名，打算推動理監事直選等「蠻幹」改革，令很多農會成員非常不滿，「農會本身不會有什麼顏色，但如果這次不投民進黨，也是民進黨逼的。」；中部首長曾想介入農會內部，甚至因農會幹部與首長政治立場不同，導致整家農會遭市府查帳，不少農會都是敢怒不敢言。

彰化縣農會總幹事廖振賢也表示，民進黨目的就是要讓農會解體，但是農會營運是自負盈虧，政府只是輔導角色。他呼籲農會一定要跟政府爭取農會的定位，到底是跟產銷班一樣？還是跟合作社一樣？如果政府要把農會解體，政府就要編預算把農會收編國有，但是政府有這能力嗎？農會是自負盈虧，這些資產怎麼清算？

廖振賢也怒批民進黨只是一味地想把農會打成國民黨附隨組織，打到不成人樣！全國農會總幹事張永成則認為，如果真如綠營所言，農會是國民黨的，那麼農業最發達的縣市，為何都是民進黨在當縣市長？農會跟農田水利會都被民進黨給汙名化。

資產被政府接收 反彈

綠營官員私下表示，如新竹、苗栗、南投等小縣的水利會，因自籌財源較少，多仰賴中央補助，水利會官派後原本兩任屆滿的會務委員又繼續延長任期，「只要為國民黨輔選的系統沒有動作，沒對特定候選人大肆動員，就會對挑戰者有利」。

不過該官員也指出，六都的水利會因有龐大資產，由政府接收後，反彈很大，這股不滿力道，亦可能在六都市長選舉中爆發出來。

(中國時報)