陳其邁擁抱人群 凍蒜聲連連

2018年09月09日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄雨災告一段落，市長選舉恢復正常步調，民進黨參選人陳其邁由深綠大本營重新出發，8日上午先跑三和市場，下午宣布成立警義消後援會，傍晚則在鐵票區前鎮、小港與立委賴瑞隆造勢，支持者「凍蒜」喊聲不斷，令他感受滿滿溫暖。

陳其邁8日上午到立場一向親綠的三和市場拜票，攤商及民眾反應非常熱絡，他徒步逐攤握手，直說從基層出發才能真正感受市民的聲音，他特別關心豪大雨後菜價是否平穩，強調會持續關注災後復原及供貨情況，為人民生活把關。

「傳統市場比大賣場多了幾分人情味，也要有更多特色！」他表示，未來入主市府，將藉由人民參與方式，分批逐年改造公有市場，例如結合國民運動中心、停車場建設，把市場打造得更明亮、乾淨，不僅停車方便，也能來運動、聯誼，成為市民的生活中心。

下午陳其邁出席義警消後援會成立大會，現場義警、義消、義刑、民防、志工、後備憲兵幹部700多人相挺，陳其邁致詞長達半小時，細數過去在立法院內政委員會對警察、消防議題的關心，並承諾將來繼續支持警消繁重加給、危險加給，並比過去加倍編列預算提升消防設備安全性。

隨後他趕往前鎮、小港區，與立委賴瑞隆、前立委郭玟成及選區黨籍提名議員同台造勢、宣講參選政見，由於當地是傳統深綠票倉，民眾熱度破表，儘管露天場地起風飄雨，3000多名支持者穿雨衣、撐雨傘也堅持聽完全場，高喊「陳其邁凍蒜」。

(中國時報)