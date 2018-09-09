「高薪實習」走向盤商 基層不爽！農會諷 有吳音寧國民黨就會贏

北農總經理吳音寧。（本報資料照片）

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中國時報
／巡迴採訪

北農總經理吳音寧「高薪實習」名冠全台，在基層農會眼中，民進黨護航到底，全是她後台硬。全國農會總幹事張永成直言，吳上任後是「背棄農民，走向盤商」，「民進黨有吳音寧，國民黨選舉勝算大增。」

彰化縣農會總幹事廖振賢指出，蔡英文總統為吳音寧護航，並不是智舉，反而成了國民黨長期的「政治提款機」；吳音寧本身沒有農業背景，不了解交易場所的需求跟文化，卻一下子被拉到這個位子來，還被封「高薪實習」，基層很多人都看不下去。

廖振賢認為，無論是吳音寧在溪州鄉公所擔任機要祕書或是到北農當總經理，都被外界認為是靠關係，民進黨若要栽培吳音寧，把她放在黨中央或是農委會歷練，對她比較有幫助，但放在果菜公司絕對扣分，反而是讓藍軍樂在心裡。

張永成更直指吳音寧上任後是「背棄農民，走向盤商」，有許多農民已經向他反應，質疑北農拍賣價格的透明度，有農民到北農拍賣小黃瓜賣45塊，同1天在高雄卻可以賣到100塊，為何價格會有這麼大的落差，「有吳音寧就沒有農民？」

張永成指出，吳音寧上任之後的北農，明顯是跟盤商關係比較好，之前7大公會站出來力挺吳音寧，這些人其實都是盤商，「為何這些人要站出來力挺吳音寧？因為利之所在」，吳音寧當總經理讓農民對北農沒信心，幾十年來不曾這樣，一個總經理竟然讓農民評價變成如此。

張永成認為，農民對全國最大交易平台的信心相當重要，出問題甚至關乎國安危機；農民要的是正常貿易現象，不是都在產銷失衡才伸出援手，農民只是要政府不要跟別人有政治上的問題，產生貿易障礙，讓政治成為貿易障礙，讓辛苦打通的通路窒礙難行，有正常的貿易行為就可以自然生產，農民權益就可以保障。

(中國時報)

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