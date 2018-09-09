丁斷言 24％柯粉不會再投柯

2018年09月09日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

對於民進黨台北市長參選人姚文智陣營找來「前柯粉」批評現任市長柯文哲，讓柯粉變「柯黑」；國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪斷言，從民調上來看，上次投柯的「這次大概有24％不會再投他」。至於這24％票源可能流向，丁也自信表示，「我覺得我至少可以拿到一半以上他流失的選票」。

對於24％柯粉流向，柯文哲昨出席活動四兩破千斤說，「他不知道丁守中怎麼算出來的，但講這個沒用，認真做事比較重要。」

年底選戰逼近，丁守中昨一早「合體」國民黨立委蔣萬安，赴長春市場掃街拜票；下午也與黨主席吳敦義、北市黨部主委黃呂錦茹及黨籍立委出席青年後援會成立大會，除大跳釘子舞、玩疊羅漢，更與蔣萬安一同挑戰橡皮筋接力、真心話大冒險等，盼拉近與年輕人的距離。

過程中，丁守中引用柯文哲2014年勝選時的得票率57％，減去近日媒體民調柯P支持度33％，認為本次選舉將有24％「柯粉」不再投給柯文哲。

對於民調是否與柯P越來越接近？丁守中強調，有信心一步一腳印，民調做參考就可以，但走在基層有實質信心。黃呂錦茹受訪則說，目前感覺柯粉已「鈍化」。根據1個多月前內部民調，丁、柯差距已在5％之間，並發現柯文哲的青年滿意度並沒有增加，柯粉未向上攀升，丁的選情則是持續升溫。

(中國時報)