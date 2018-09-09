彰化大同國中 全面快篩2023人

彰化縣大同國中爆發登革熱群聚感染，彰化縣衛生局派員前往教室內全面消毒。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
、林周義／綜合報導

本土登革熱疫情持續升溫，昨日疾管署公布又添8例，新增個案分別為新北市4例、台中市3例及彰化縣1例，其中彰化縣員林市及新北市永和區均出現首例，感染來源尚待釐清，才能判定疫情是否有擴散之虞。

全台昨又新增8個案

新北市衛生局表示，永和區首位登革熱病例，為大同里1名30歲女子。據疫情調查，該女子近來活動範圍主要為住家附近，經實驗室檢驗為第一型，與新莊群聚感染的第二型不同，基因序列待實驗室比對，衛生局清查其活動史，尚未查出可能感染來源，但將針對住家周邊加強孳清噴藥消毒作業，全力阻絕疫情擴大。

彰化縣員林市大同國中8月底3名學生確診，本月7日再新增1名學生病例，確定為群聚感染，8日又接獲鄰近大同國中50公尺，56歲婦女與同住的86歲婆婆出現發燒等症狀，快篩判定為陽性，感染新增累計到6名，這對婆媳也是該地區首度出現成人病例，衛生局研判疫情已由學校向外蔓延至社區。

彰化疫情向社區蔓延

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這對新增的婆媳病例發病時間均在9月1至2日前後，研判與校園學生個案屬同一群聚事件，已將校園周遭方圓400公里內列為高風險區。

彰化縣衛生局7日全面消毒和快篩，共清查大同國中2023名學生，69位出現疑似症狀，96名教職員工中有6位出現疑似症狀，總計共75名師生有疑似症狀；經現場採血快篩，目前大同國中共4名確診病例，正隔離就醫，其餘均為陰性。

衛生局昨會同疾管署人員完成校園孳生源調查及噴消，發現共75個積水容器與數處積水區域，其中5處孳生源呈陽性、病媒蚊指數2至3級，圍牆水溝也有白線斑蚊孳生源，已建議學校盡速處理積水容器與區域，在校門口張貼告示，暫停對外開放校園，另建議發動全鎮孳生源清除工作。

高風險地區加強消毒

疾管署統計，截至目前為止，國內累計本土登革熱病例共92例，分別為台中市50例、新北市31例、高雄市5例、台北市及嘉義市各2例、彰化縣及桃園市各1例；境外移入登革熱則有185例，以東南亞國家居多。

疾管署副署長莊人祥呼籲民眾配合政府防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，將積水倒掉，並做好防蚊措施。一旦發現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫。

(中國時報)

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