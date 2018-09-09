又有未爆彈 「葡勝納」也被投訴結塊

亞培「葡勝納」也傳出有民眾買到結塊的產品，部分藥局提前整理下架。（姚志平攝）

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中國時報
、林周義／台北報導

亞培安素等6項產品遭民眾投訴疑似變質，台北市衛生局7日下午5時下令，要求業者48小時內預防性下架，昨有民眾投訴「葡勝納」也有結塊，質疑是未爆彈。衛生局對此表示，未接獲「葡勝納」投訴案件，亞培台灣分公司也未有列入民眾投訴紀錄表，因此不在下架名單，亞培全品項25款產品已抽檢，檢驗報告預計1至2周簽發。

亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體及愛美力HN等6件產品，遭民眾投訴變質，業者截至7日下午5時，仍無法出示相關產品安全文件，衛生局要求業者須於9日下午5時前預警性下架，根據食藥署統計，截至昨下午2時30分，已下架33萬餘罐。

除了這6項需下架產品，昨有民眾投訴亞培「葡勝納」也出現結塊情形，北市衛生局食藥科長王明理表示，「葡勝納」投訴者無提供購買藥局、批號等資料，無從調查，且「葡勝納」不在業者提供民眾投訴紀錄表，目前未納入下架名單。

衛生局表示，今天下午5時起配合食藥署全面清查通路，若發現架上有6項疑有問題產品未下架，將對廠商處3萬至10萬元罰鍰，若事後證實產品有安全疑慮，可依《食安法》另外對亞培開罰3萬至300萬元。

藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎表示，亞培6款疑似變質產品公布後，有高雄的消費者指出，曾在一星期前發現「葡勝納」也變質。而一名開業藥師在發現亞培產品變質時，以為只有自己的藥局出現這種狀況而未張揚。近日爆出變質風波後，才發現許多藥局也碰到相同狀況，不排除運送的過程導致產品變質。

(中國時報)

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