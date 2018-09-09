傳販售陸製火腿 突檢無所獲

2018年09月09日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸持續擴大，農委會主委林聰賢日前爆北市南門市場竟有疑似大陸製金華火腿，不過，稽查人員8日突襲檢查，並未發現陸製火腿，現場販售的全是台灣自己生產的火腿。

為防堵豬瘟，農委會啟動「安康專案」查緝走私，農委會、疾管署、食藥署與北市衛生局昨前往南門市場稽查，檢查人員兵分三路，透過檢驗報告一家一家查證。

防檢局長馮海東表示，之前查緝人員假裝消費者查訪，但因為火腿太大隻，買價要好幾千元，因而沒有取得樣品，昨日稽查並未查到可疑火腿，將持續了解狀況。

馮海東說，現在已經有肉品來源的檢定技術，學者提供辨別台灣豬肉的基因庫資料，再由家畜衛生試驗所進行檢驗，若不是台灣的，就一定是走私的，但無法確認為大陸製品或是其他國家製品。

他表示，去年查緝到漁船從大陸夾帶走私火腿3000公斤，今年只有查緝到旅客60多件，不過數量都是一點點。

南門市場店家萬有全抱怨，大家都出過國，從機場進來，根本不可能帶那麼多東西入境還沒被發現；「上海火腿」業者強調，肉品來源是自己的工廠做的，也都有台灣購買證明與獸醫檢驗合格。

有攤商透露，台製或陸製其實差別只在外觀，台灣火腿比較重，有7、8公斤，切起來顏色粉嫩油脂比較多，大陸火腿顏色深油脂少，2種口感差不多，沒必要賣大陸的。

衛生局食藥科長王明理指出，昨配合相關單位到南門市場稽查，初步未發現有陸製金華火腿，因為可能是走私，全案朝刑事案件方向偵辦。

(中國時報)