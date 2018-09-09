北醫教授 將赴北海道大學交流

2018年09月09日 04:10 中國時報 李侑珊 ／札幌報導 ／札幌報導

北海道大學為台北醫學大學的重點校級盟校，北醫校長林建煌近期率團赴北海道大學交流，並簽定MOU，拍板明年北醫藥學院將首派青年教授赴北海道大學交流，明年春季兩校將在雙和醫院舉辦研討會，共同研討運動醫學、胸腔醫學、神經醫學及人工智慧等項目，深化台日及跨校醫學與教研合作。

北海道大學醫學領域表現傑出，北醫自2012年起展開互訪後，北醫醫學院、護理學院、公共衛生暨營養學院及醫學科技學院已與北海道大學簽定院級合約，校級合約則在2015年8月底簽定。

北醫校長林建煌8月底率領北醫師生赴北海道大學交流，與北海道大學校長名和豊春會面，並舉辦台日藥學研討會。

林建煌指出，這次赴日交流達成多項成果，其中包含雙和醫院與北海道大學附設醫院合作協議續約，明年北海道大學也將派5名學生赴北醫見習，雙和醫院院長吳麥斯表示，明年北海道大學及其附設醫院將派員赴台北，與北醫合作在雙和醫院舉辦台日醫學研討會，雙方下一步合作方向，則是共同進行研究計畫，領域包含運動傷害、慢性阻塞性肺病等醫學研究。

此外，北醫藥學院也與北海道大學藥學院簽署合作協議，北醫明年將首派藥學院青年教師赴北海道大學交流；對此，北醫藥學院院長劉景平指出，北海道大學見長於有機化學，相關技術可應用於製藥，但日校很重視做實驗，「老師做實驗都是從早做到晚，顯示職人精神」，北醫藥學院將指派一名30歲左右的青年教師，赴北海道大學交流，累積實驗能力。

北醫副校長吳介信則說，與日本的大學建立關係並不容易，「若不了解你，不會輕易合作」，為了建立日方對跨校合作的信心，北醫先釋出台生赴該校交流，慢慢傳達用心並釋出善意，北海道大學才願意展開深度交流。

吳介信進一步指出，「國際交流點是從線面做起」，這次兩校交流與簽署合作協議，主要以藥學當作基礎，未來合作將陸續加入營養學、醫學等領域，盼兩校合作領域能更多元、更深入。

(中國時報)