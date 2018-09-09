2018年09月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

哪張信用卡最有人氣？不要懷疑，在台灣只要掛上「現金回饋」四個字，就是票房保證，這也難怪，外商銀行要衝發卡，莫不以現金回饋卡為主力，國內刷卡喊到1.88％、海外喊上2.5％，不只讓國銀望塵莫及，絕地反攻的氣勢更引領信用卡市場進入戰國時代。

87％民眾 辦卡時最重視

台灣信用卡史中，最早主打現金回饋卡的是花旗銀行，當年那句「把錢放回您的口袋」的宣傳詞，打進不少人的心裡。不過，當年回饋率僅0.3％，除非你的循環餘額夠多，才能加碼到最高2％，但就是羊毛出在羊身上。

受2008年金融海嘯影響，「現金至上」成為顯學，帶動現金回饋卡熱銷，不過銀行間普遍有個「不過1」的默契，直到華南銀2014年打破這個淺規則，直接喊到了1％，當天花板變成了樓地板後，現金回饋卡蔚為主流。

全台銀行有志一同，都瞄準現金回饋這最龐大的市場，是因根據統計，有87％民眾辦卡時最重視現金回饋，也很願意多刷，平均月刷上萬元，其中有算得很精的小資族，也有覺得折現較實在的婆婆媽媽相挺。

這兩年，沉潛已久的外銀加入現金回饋卡戰局，回饋率更是「輸人不輸陣」。匯豐2016年先率先喊出國內1.22％、海外2.22％，在當時就電爆一堆國銀，但撐不到一年，就被渣打去年喊出的不分海內外1.88％超車。

海外回饋率逾1.5％ 划算

渣打的「無腦刷」1.88％的紀錄，到現在還沒人打破。不過上個月，合併澳盛銀業務的星展銀行也來參一腳，國內1.2％雖差一點，但海外2.5％卻一舉登頂，榮登海外回饋王，外銀間的同室操戈，還真的沒在手軟。

當然，銀行還是要賺錢的，回饋率不可能毫無止境地喊上去。有些銀行轉個彎，像元大金鑽卡指定不同國家，給到最高3％。Money101總經理周純如說，信用卡的結帳匯率，比銀行的即期賣出價還要優惠，即便海外刷卡會產生1.5％海外交易手續費，但只要海外回饋率超過1.5％，不僅可抵掉手續費，還可賺到現金回饋，依舊比付現來得划算。

(中國時報)