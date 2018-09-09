SUV熱銷 有助電動車普及化

2018年09月09日 04:10 中國時報 （本文由陳百鈞口述，記者黃琮淵整理）

環保是全球重視的議題，從全球大車型廠的動作來看，20年後絕對是電動車的時代，搭上（SUV）運動休旅車這幾年崛起熱潮，結合純電動力與SUV車型兩大趨勢，帶來的加乘效果，有機會成為推動電動車普及化的捷徑。

以德系車廠為例，賓士日前發表首輛EQC純電車款，奧迪也將於9月17日在美國舊金山推出品牌第一款純電車型Audi e-tron，除了環保、降低排放污染等之外，也呼應各國政府已宣布未來實行燃油車禁令年份的趨勢。

奧迪因是最早投入Formula E電動方程式賽車的廠隊，在電能科技發展上是業界先驅，得以將賽道技術與最新科技，注入品牌第一款純電車輛Audi e-tron當中。

e-tron最大續航力已可達400公里，且能適用行動充電站及家用充電等系統，如可於IONITY歐洲充電網絡以150瓩功率進行快速充電，30分鐘之內即可充滿，這也代表，充電效率不佳與續航不足的疑慮，未來將慢慢克服。

比較有趣的是，賓士、奧迪兩品牌的首輛純電產品，不約而同皆鎖定SUV車型，看準的當然是SUV在全球銷售的成長威力，可預見的電動車世代，如果能夠搭上SUV的銷售熱潮，加乘的普及化效果，自是兩大車廠所盤算的。

除了SUV車型較大的車身尺碼，加上實用的空間機能性，讓全車乘員能更靈活運用，讓消費者更易接受，更重要的是SUV車身空間大，車廠可運用的空間更多，可擴充電池規格，進而解決車輛續航力不足的問題。

回歸到國內市場，但只要車廠願意導入成熟純電車型，政府也能在基礎設施上的支持，包含充電站的佈建、家用充電系統、相關法規及主要能源提供等支援，2040年國內要實現新售汽車全面電動化，指日可待。

(中國時報)