谷歌買綠電 缺臨門一腳

這次臉書資料中心選擇新加坡，其中一個原因是可提供百分百綠電。（資料照片，新華社）

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中國時報
／台北報導

這次臉書資料中心選擇新加坡，其中一個原因是可提供百分百綠電。而Google谷歌去年就想在台買綠電，至今則因價格問題持續卡關。經濟部說，Google仍在跟可能買家洽詢中，沒有放棄。現在只要年底前《再生能源發展條例》修正通過，允許綠電業售電可「轉換跑道」回台電，就有助此案撮合成功。

身為全球最大綠電認購者的Google，其位在彰化的營運資料處理中心一直想在台灣認購百分百綠電，去年可發行綠電身分證的再生能源憑證中心成立後，Google角色更是積極，先後看上彰化縣政府轄區內的離岸風電，以及新加坡速力集團以破盤價每度2.6元標得的嘉義鹽灘地地面型太陽光電站，當時傳出很快會有好消息，不料大半年過去了，至今仍無進展。

對於無法成案原因，經濟部官員指出，離岸風電目前只有示範機，供電時間還沒那麼快。速力則是明年才可架站供電，但據說開價比較高，而Google雖然強調擁抱綠電，但還是很重視價格，所以雙方無進展。

解套關鍵，經濟部官員直指是立院本會期可望通過的《再生能源發展條例》，其中第九條是建立躉購制度與直供（代輸）的轉換機制，也就是允許綠能發電業者，如供電的客戶倒閉、或合約到期，可以再把電賣回給台電，屆時有再生能源憑證的綠電就能加價，每度電可賣到3.5至4.2元。如此綠電業者與客戶間的價格就更容易談，這也是Google購綠電可能成功的契機。能源局局長林全能也說，此條轉換機制是讓更有彈性，有助於買賣雙方在自由市場成交。

(中國時報)

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